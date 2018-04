El Gobierno quiere poner orden en el sector de los guachinches para evitar el fraude

El Gobierno de Canarias trabaja con los guachinches para crear una marca de calidad que ponga en valor esta actividad complementaria al sector agrícola.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado hoy en comisión parlamentaria que es necesaria esta marca de calidad para que no se beneficien de la etiqueta de "guachinche" otros establecimientos que nada tienen que ver con el sector primario de las islas.

Narvay Quintero, en respuesta a una pregunta de Podemos, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja con el sector para generar esta marca de calidad para los guachinches, que forman parte de la tradición e historia de Canarias.

El consejero ha señalado que los guachinches no hacen daño a los restaurantes sino que se trata de una actividad complementaria que debe estar regulada para su buena conservación.

El diputado de Podemos Francisco Denis ha admitido su preocupación por el uso fraudulento de la denominación de los guachinches, por lo que es necesario modificar la norma que los regula.

Ha alertado de que hay guachinches que no actúan de acuerdo a la normativa y son fraudulentos, lo que ocasiona un problema sobre todo en la isla de Tenerife, donde es una importante actividad económica, social y cultural.

Asimismo, Quintero ha respondido una pregunta formulada por CC sobre el plan de frutas y verduras para el curso 2017-2018, cuyo fin, ha dicho, es la promoción de hábitos de consumo saludable entre escolares y de productos locales entre futuros consumidores.

Consiste en el suministro de frutas y hortalizas semanal de una ración, de entre 120 y 180 gramos, durante 10 semanas (entre febrero y mayo) a escolares de entre 3 y 12 años de centros públicos de las islas.

Este año participarán un total de 80.228 escolares de 375 centros educativos de toda Canarias, cifra supone un aumento del número de escolares de un 47% (54.270 alumnos la edición anterior) y un 78% más de centros en los que se desarrolla (210 colegios en el curso 2016/2017).

Los productos que se reparten son frescos y preferentemente del entorno en el que se distribuyen, entre otros, zanahoria, pepino, tomate, plátano, naranja, melón, sandía, fresón, papaya y otros cultivos tropicales y se distribuirán de forma que cada escolar reciba a lo largo del desarrollo del plan al menos cinco productos diferentes.

El presupuesto para esta acción es de 665.264 euros que proceden de la Unión Europea, ya que forma parte de un programa europeo de promoción del consumo de este tipo de producciones.

También se ha referido, a petición del PSOE, a la inclusión de la cochinilla en los fondos del POSEI.

Ha afirmado que en la actualidad no es posible incluir este cultivo entre los subvencionables a través del POSEI, pues no está incluido en el anexo 1 y antes de 2020 no se podría incorporar.

Sin embargo, es voluntad del Gobierno encargar un informe que en caso de determinar esa necesidad, sirva de base para plantear esa modificación.

Según el consejero, la cochinilla forma parte de la historia económica y social de Canarias, aunque su producción se ha reducido notablemente.

Sin embargo en algunas islas, como Lanzarote, sigue teniendo un relevante papel no sólo social o económico, sino como representante de un modelo artesanal de obtención del producto, que se ha ido trasmitiendo de generación en generación, ha agregado.