Los cabildos piden más medios contra los incendios

La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai), integrada por los presidentes de los siete cabildos, acordó ayer pedir más medios aéreos para la lucha contra incendios fuera de la campaña de verano.

El presidente de la Fecai y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que las corporaciones insulares coordinarán su posición con el Gobierno de Canarias para hacer una solicitud conjunta al Estado con el fin de reforzar los medios aéreos.

Tras la reunión de la Fecai, Alonso señaló que el cambio climático y la cada vez mayor utilización del bosque provocan que el riesgo de incendio aumente fuera de la temporada de verano. Por ello, agregó, es necesario el refuerzo de los medios aéreos durante la primavera, otoño e invierno.

Las corporaciones insulares ven necesario un refuerzo fuera de la campaña estival

Según el presidente de la Fecai, en estas temporadas solo se dispone de cinco helicópteros de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional y un recurso de la Guardia Civil dedicado a labores de vigilancia y no de extinción.

"Queremos buscar el consenso y que no se convierta en una arma arrojadiza entre los cabildos o de la Comunidad Autónoma con el Estado", declaró Alonso, quien espera que se logren más medios de cara a la próxima temporada fuera de verano. Aunque aún los cabildos no han llegado a una conclusión, la corporación tinerfeña reclama más helicópteros y no hidroaviones, adelantó Alonso, quien no quiso concretar el número de estos medios que se precisan hasta que los técnicos se pronuncien.