Sheila Ramos descarta la retirada prematura

Pensó en arrojar la toalla definitivamente después de descartar, a última hora, asistir al Campeonato de Europa de Bucarest -Rumanía-. Pero finalmente, tres semanas después, la haltera Sheila Ramos se ha dado "otra oportunidad" para seguir al más alto nivel. La teguestera retomó ayer los entrenamientos en el Centro Regional de Halterofilia -CRH- de La Laguna.

Ramos, de 27 años, no acudirá a la XVI Copa de España, a celebrar este fin de semana en Molins de Rey -Barcelona-, donde los tinerfeños Atenery Hernández y Andrés Mata tratarán de hacer marca para los XVIII Juegos Mediterráneos Tarragona 2018 de junio. Descartadas estas dos citas, la deportista apunta al XXVI Campeonato de España Absoluto, a disputarse en el mes de julio en La Coruña.

"He pensado mejor las cosas. Las he visto de otro modo y he decidido continuar en el camino", manifestó la protagonista a EL DÍA. Tras regresar a la Isla luego del chasco del Europeo, su "entorno" le ha "ayudado bastante" a desechar "la casi decisión que había tomado": la de dejar la competición de élite.

Después de "tres semanas sin entrenar", ayer se sintió "un poco rara", aunque "contenta. El recibimiento" en el emplazamiento del que salió -CRH- "fue muy bueno por parte de los compañeros y de los directivos de la Federación Canaria".

Eso sí, Sheila pretende ir con pies de plomo. "Quiero ir con calma, sin hacerme castillos en la cabeza y darme tiempo". Su objetivo inmediato es "volver a disfrutar, algo que había perdido", admite.

Es por ello que no estará en la mentada cita copera de la localidad catalana este fin de semana. "No estoy preparada para ir, ni en el sentido psicológico ni en el físico. Lo mejor es esperar un poco y reaparecer en el Absoluto", para el que aguarda disponer de una "marca decente".

Sheila sabe que "este año es importante", sobre todo con la disputa del "Mundial Absoluto de Turkmenistán -noviembre-. No quiero ponerme objetivos de ese tamaño. No me convienen, pero es verdad que lo tengo en la cabeza", apunta una deportista de élite recuperada para la causa.