"Prácticamente sin margen de error"

Miguel Concepción analizó ayer el momento en el que se encuentra el Tenerife en el plano deportivo, situado a cuatro puntos del puesto más cercano de "playoff" cuando faltan solo siete jornadas para que acabe la Liga. El dirigente aseguró que no renuncia a que el equipo "se cuele" entre los cuatro clubes que lucharán por el ascenso en las eliminatorias de promoción, aunque redujo casi por completo el margen de error de los blanquiazules.

Concepción, en la sala de prensa del Heliodoro./M.S.

Tomando como referencia la reciente derrota en el Reino de León, confesó que se sintió defraudado por el rendimiento de los jugadores en la fase inicial. "El equipo nos defraudó en el arranque. No jugó bien, no estuvo enchufado y encajó tres goles muy difíciles de remontar", recordó antes de apuntar que "en la segunda parte hubo una mejoría, pero no fue suficiente". Por tanto, animó a los jugadores a no perder su ambición. "Si quieres que la afición mantenga la ilusión por llegar arriba, hay que salir al campo con la máxima intensidad, y en eso fallamos en León", lamentó Miguel Concepción, para quien el objetivo todavía no está perdido. "Aún es posible. Tenemos la esperanza de colarnos en el playoff, pero hay que sumar de tres en tres", comentó pensando en el duelo con el Huesca del sábado.

Teniendo en cuenta que el Tenerife no solo se verá obligado a recortar una desventaja de cuatro puntos, sino que luego tendrá que "mantenerse" entre los seis primeros, opinó que "el margen de error es prácticamente cero".

En su análisis del tramo de temporada recorrido, indicó que "no vale" decir ahora que tuvo que haber sustituido al anterior entrenador, José Luis Martí, mucho antes. Al respecto, remarcó que no fue el único que pensó que el Tenerife iba a despertar a tiempo de la mano del técnico balear. "Esperábamos una reacción del equipo y tuvimos plena confianza en Martí hasta el final, pero no pudo ser, y cuando el Tenerife se quedó a un punto del descenso, vimos que había que tomar una decisión", manifestó el presidente sobre un relevo que se produjo a comienzos de febrero.

Ese giro condujo al banquillo blanquiazul a Joseba Etxeberria, quien le "ha devuelto un poco la ilusión" al tinerfeñismo con una balance de 22 puntos de 30.

Con el técnico guipuzcoano al frente, el Tenerife seguirá compitiendo por entrar en la promoción, meta que ahora "no está tan clara" desde el punto de vista de Concepción, quien no se animó calificar el curso de manera anticipada si acaba con el equipo por debajo del sexto puesto. "Cuando trabajas para construir un proyecto ambicioso, como el de este año, y no logras los objetivos, no tienes éxito. Y respeto el calificativo que le quieran poner, pero en fútbol, dos más dos no son cuatro", matizó.

Ante todo, defendió la gestión que ha dirigido. "Lo hemos intentado. Todos teníamos fe y creamos un proyecto ilusionante, pero los objetivos de la primera vuelta no se cumplieron y eso nos arrastra a no tener claro ahora que lo podamos conseguir", admitió.

En cualquier caso, insistió en no firmar la rendición. "Seguimos pensando en que nos vamos a meter y que luego nos dejaremos la vida para intentar llegar a la final y ganarla, porque ahora no sirven de nada las lamentaciones, no hay recorrido para ello. En el fútbol tienes que mirar adelante y ver dónde has cometido errores y trabajar para no repetirlos. Cada vez que comienza una Liga, el objetivo es el mismo, el del ascenso, y más en este club", concluyó.

Joseba Etxeberria firmó con el Tenerife hasta el 30 de junio, pero el resultado de su trabajo en las diez jornadas que lleva como técnico del equipo blanquiazul ha invitado al club a plantearse la conveniencia de que continué en el mismo cargo a partir de la próxima pretemporada. No obstante, la vinculación que mantiene con el Athletic hace que la entidad vizcaína deba intervenir en una teórica negociación. Después de otorgarle a Etxeberria un "notable bastante alto, próximo al sobresaliente", Concepción sopesó las opciones de que el guipuzcoano siga ligado al representativo. "Es un hombre que, en parte, se debe al Athletic, y si se queda tendríamos que hablar de compromiso, porque no me gustaría que empezara y se tuviera que ir a la mitad de la temporada", dijo refiriéndose a la condición de trabajador en excedencia de Etxeberria. El presidente advirtió de que las conversaciones con el técnico "están abiertas", pero agregó que "el Athletic tendrá algo que decir". De todos modos, aclaró que el director deportivo Alfonso Serrano ya ha empezado a buscar alternativas. "Si no es este entrenador, miraremos otros con el perfil adecuado para nuestra plantilla y para los objetivos que busquemos", garantizó. "Sin dejar de hablar de este tema" de manera interna, Concepción prefirió no extenderse demasiado para evitar distracciones. "Nos estamos moviendo por otras vías, porque siempre hay que tenerle el pulso tomado al mercado, pero ahora estamos centrados en terminar la temporada", afirmó.