Debe mejorar el final del curso pasado

L as calculadoras echan humo en Segunda. Los once equipos que se mantienen en la lucha por el ascenso sacan cuentas para alcanzar el objetivo. En el caso del Tenerife, la referencia es su propio recorrido para estar en el "playoff" del curso pasado. Entonces, bajó de la tercera a la cuarta plaza sumando once puntos en las últimas siete jornadas de competición. Esa cifra le dejaría, casi con total seguridad, fuera de las eliminatorias en el presente Campeonato.

Encarecido por la enorme igualdad en la primera parte de la clasificación, la proyección de puntos indica que la sexta plaza se cotiza en estos momentos a 66 puntos al final de la jornada 42. En esos parámetros, estaríamos hablando del "playoff" más caro desde la campaña 12/13. En ella, la UD Las Palmas fue sexta precisamente con esa cantidad. En las dos anteriores, las primeras desde la instauración de este sistema para dirimir el tercer ascenso, fueron necesarios 67 y 71 puntos.

Pero esas cantidades variaron a partir de 2014 para situarse entre los 61 y 64 en las cuatro siguientes temporadas. Lo que no cambió en exceso es la media de puntos de los equipos que acabaron situándose en esas posiciones de privilegio (alrededor de 12). De los que estaban fuera del "playoff" en la jornada 35 y acabaron entrando, ninguno recuperó una desventaja de cuatro puntos (como la del Tenerife ahora) y casi todos necesitaron irse por encima de los 13 puntos para culminar su remontada. Las únicas excepciones son el Zaragoza 14/15 (9) y el Huesca 16/17 (11), pero estaban igualado y a un punto del sexto.

El Tenerife, que tiene tres puntos menos que la pasada campaña, necesitaría recuperar esa desventaja para llegar a los 66 que entonces le dieron la cuarta plaza y ahora podrían garantizarle la sexta. Le valdría con ganar cinco de sus siete partidos o cuatro si empata otros dos, dejando margen para una única derrota de aquí al final de la fase regular. La línea recta pasaría por asegurar los doce puntos de casa y "rascar" algo en sus tres visitas (Rayo, Reus y Cádiz). Pero la esperanza pasa por este sábado ante el Huesca.

El ascenso directo, entre tres

Sporting de Gijón y Rayo Vallecano mantienen su ventaja de dos sobre el Huesca , que ayer rompió su mala racha ganando al Barcelona B. De estos tres equipos saldrán los dos que suban directamente a Primera División. Los oscenses, próximo rival del Tenerife, han aguantado al tirón gracias al colchón que les llevó a disponer de once puntos sobre el tercero.