Arrimadas insiste en que Cifuentes debe dimitir y el PP designar a un sustituto "interino"

10:14 AM

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido al PP que designe a un presidente de la Comunidad de Madrid "interino" que sustituya a Cristina Cifuentes hasta la celebración de las elecciones autonómicas, por las irregularidades sobre el máster que la presidenta madrileña asegura haber cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En una entrevista de Antena 3 recogida por Europa Press, ha criticado que Cifuentes "no dio explicaciones, no convenció a nadie e incurrió en contradicciones respecto a lo que ella mismo había dicho", y ha valorado que la renuncia al título anunciada este martes por la presidenta autonómica no aclara la situación.

"Lo que tiene que hacer la señora Cifuentes es dimitir, que el PP ponga a un presidente interino hasta las próximas elecciones y que se acabe la incertidumbre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha insistido la diputada catalana.

Arrimadas ha defendido que Cs pida a los populares un candidato alternativo y, aunque no ha aclarado si apoyarán una moción de censura a la presidenta, ha valorado que "es insostenible que Cifuentes siga al frente de la Comunidad de Madrid".

Ha recordado que en Murcia se produjo una situación similar y que el PP reaccionó "tarde y mal", pero que al final el expresidente Pedro Antonio Sánchez renunció y fue investido Fernando López.

"Si el PP no toma decisiones y quiere poner en peligro el Gobierno de la Comunidad de Madrid, será responsabilidad del PP", ha sentenciado.

Sobre las críticas de los populares a miembros de Cs que hayan podido alterar su currículum, ha pedido no comparar "decir que se tiene un nivel medio de inglés cuando al final uno no sabe manejar ni para pedir la hora" con una presunta trama que afecta a una universidad pública.

Y es que para Arrimadas, Cifuentes se ha beneficiado de "un trato de favor de una universidad pública en la que el resto de estudiantes tiene que pagar sus estudios".