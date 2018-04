Cómo atreverse a tener nuevas citas

Estamos en el siglo XXI, y las relaciones no son como antes. Antes, las relaciones eran arregladas por padres o familias por cuestiones de dinero o poder, luego fue evolucionando un poco más. Hasta hace unas pocas décadas las relaciones consistían en chicas esperando que llegase el hombre ideal, esperando que fuesen ellos los que las buscaran, mostraran interés y las enamoraran, como si de una danza de cortejo se tratara. Actualmente, la realidad es un poco diferente. Las chicas ya no temen mostrar sus sentimientos y hablarles a los hombres sobre lo que sienten, conquistarlos y buscarlos. En este artículo te daremos consejos para quitarse el miedo y ser tú quién se encargue de buscar a esa persona ideal para ti.

Finge hasta que lo sientas: Esta es una frase que se usa mucho en inglés “fake it until you make it” que quiere decir finge hasta que lo sientas. Tal vez no seas la persona más extrovertida y no te sientas con valor de hablar a una persona que te llame la atención, pero ¿qué mejor que decirte a ti mismo “puedo hacerlo, tengo confianza”? Va a llegar un punto que de tanto decirlo, sentirás naturalmente esa confianza en ti que es tan difícil de obtener para muchos y les impide lograr conocer a esa persona ideal.

Busca sin parar: Muchos dicen que el amor llega solo, y otros dicen que hay que buscar para encontrar. La desesperación no es una opción, pero sentarse a esperar que algún día llegue la persona de tu vida tampoco es otra opción. Existen muchas formas de buscar personas para tener citas. Por ejemplo, ve a lugares nuevos donde puedas conocer personas interesantes, aprende nuevos hobbies y haz amigos, busca contactos en fuegodevida.com y páginas afines que te permiten conocer personas que podrían interesarte en ti, y más. No temas buscar.

Sé tú mismo: Uno de los consejos más clichés que hay, pero sin duda uno de gran valor. ¿De qué sirve aparentar algo que no eres si tu intención es buscar tener una relación con alguien a largo plazo? Cuando aparentas algo que no eres, atraes personas que se interesarán en esa fachada falsa de ti, y apenas le muestres que eres diferente perderán el interés. Por otro lado, al aparentar algo que no eres, probablemente espantarás a aquellos que sí podrían interesarse en tu verdadera forma de ser.

No es fácil obtener citas o conocer personas, pero es cuestión de tiempo y paciencia. Estos consejos provistos anteriormente solo son una pequeña muestra de todo lo que puedes hacer para lograr encontrar a esa persona que pueda dar vuelta tu mundo.