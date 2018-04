El PSOE confirma el apoyo de SSP y aprueba los presupuestos

6:18 AM

A 25.635.037,77 euros asciende el Presupuesto General del Ayuntamiento de Candelaria para 2018, aprobado ayer con los 11 votos del PSOE (8) y de Sí se Puede (3) y el rechazo de PP (4), CC (1) -solo asistió uno de sus cuatro ediles- y Vecinos por Candelaria (1).

La alcaldesa, María Concepción Brito, señala que garantiza el mantenimiento de una gestión económica "eficaz y eficiente", aumenta partidas presupuestarias para uso social hasta alcanzar el 10% del presupuesto municipal e incluye inversiones al alza en deportes, educación, juventud, comercio, fomento del empleo, instalaciones, espacios de esparcimiento, parques infantiles, infraestructuras y servicios públicos.

El concejal de Hacienda, Airam Pérez, resaltó el incremento de 640.000 euros para invertir en Presupuestos Comunitarios, la cubierta del polideportivo de Igueste, la cancha del polideportivo de Barranco Hondo, la accesibilidad al Ayuntamiento Viejo y el ARI Antón Guanche (250.000 euros). Asimismo, se refirió a 900.000 euros para asfaltado de vías (600.000) y reposición de acerados; citó los 794.000 euros para remodelar y dotar de zonas de sombras a parques infantiles y espacios de esparcimiento y cifró en 2.507.714 euros lo destinado a servicios sociales, mujer, menor, familia y mayores, subiendo un 40%, el 58% (447.235 euros) en el caso del presupuesto para fomento del empleo.

Mayca Coello (SSP) defendió el apoyo de los ecosocialistas argumentando que "cumple con su responsabilidad", resaltando como logros propios las mejoras sociales, en medio ambiente y promoción del patrimonio histórico. "Es importante aprobar, pero es crucial ejecutar", espetó antes de comprometer su seguimiento mensual del presupuesto.

"Ustedes no han trabajado y ahora intenta justificarlo enfangando", le respondió al portavoz del PP, Juan Miguel Olivera, quien calificó el presupuesto de "chapuza" y "electoralista", asegurando no entender a SSP, que "ahora mira para otro lado" y no recaba una auditoría externa y soluciones a Bajo la Cuesta, sino que apoya un presupuesto "que les va a permitir pagar la campaña electoral".

PP y VxC (el único edil de CC, Romén Mantecón, se limitó a decir que ya presentarán alegaciones), coincidieron en criticar el poco tiempo que tuvieron para estudiar el documento, llegando a pedir el aplazamiento del pleno. José Fernando Gómez (VxC) enumeró muchas carencias (algunas, inexactas) del primer presupuesto en dos años (el anterior fue aprobado el 29 de junio de 2016, día en que tomó posesión Romén Mantecón). Al final, con "provocaciones y acusaciones del PP", según la alcaldesa, se impusieron las matemáticas.