Manuel Domínguez (PP) defiende la veracidad de su currículum

6:17 AM

En plena polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), y el título universitario (Diploma de Estudios Avanzados) que el presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, mantuvo en su currículum político durante una década pese a no haberlo obtenido, el presidente del PP en Tenerife, consejero insular y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), defiende su currículum y asegura que no hay ningún tipo de irregularidad en sus estudios. Sin embargo, otras fuentes consideran que Domínguez no es legalmente licenciado.

Domínguez lamenta que "algunas personas" intenten poner en duda los títulos que expone en su currículum publicado en las páginas de internet del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Los Realejos: "Licenciado en Dirección y Administración de Empresas en la especialidad de Márketing por la Escuela Superior de Management (ESM) y Máster MBA por la Universidad de Wyoming".

"En el currículum que se colgó en la web del Congreso de los Diputados", entre 2009 y 2011, "no aparecía mi máster, pero ya lo había obtenido", indicó a EL DÍA. Concretamente en el año 1999, cuando asegura que concluyó sus estudios "de nivel universitario, conforme al Real Decreto 557/1991".

Domínguez recalca que obtuvo, tras cuatro años de estudio, una "licence degree of international bussiness management" en 1999 y que el Grupo Internacional European Schools of Management (ESM) le certificó como "licenciado en dirección y administración de empresas en conformidad con los requisitos del Grupo ESM, con la especialidad de Márketing".

El político del PP señaló ayer en Radio El Día que le habían comunicado que alguien de su partido, "que probablemente no me quiera mucho", estaba "en alguna conversación con una, dícese, periodista para que indagara en mi currículum para ver si es realidad lo que aparece en él (...). Si alguien tiene dudas, que investigue y haga su trabajo. Y que lo demuestre".

"Yo lo que sé es que he puesto codos para conseguir lo poco que tengo y que, durante el tiempo en el que he gestionado, he demostrado lo que sé", recalcó.

Otras fuentes aseguran a EL DÍA que el título al que hace referencia Domínguez no puede considerarse una licenciatura, ya que no está legalmente homologado en España.

Existe una orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de 27 de marzo de 2000, por la que se autoriza a la ESM a impartir enseñanzas de nivel universitario conforme al sistema educativo vigente en Francia, aunque con la advertencia expresa de que los estudios autorizados "no tienen el carácter oficial ni la validez nacional".

Esa orden subraya que "denominaciones tales como licenciatura, doctorado o diplomatura están reservados exclusivamente para títulos oficiales".

Entrevista Manuel Domínguez en el programa "El Día por Delante", de Radio El Día