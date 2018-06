Briganty dice que "no quería intoxicar al Jurado"

El abogado acusado en el "caso Eólico" Alfredo Briganty manifestó ayer que no asistió el pasado miércoles, cuando debería haber empezado el juicio por este proceso, para "no intoxicar" la elección del jurado, ya que se había quedado sin letrado y era él mismo quien iba a ejercer su propia defensa.

"A parte de eso no vine porque sinceramente pensé que el magistrado presidente iba a demorar el juicio como consecuencia de que la semana pasada me quedé sin abogado -renuncia de Álvaro Campanario-", apostilló en declaraciones a los medios.

Añadió que también creyó que el fiscal Anticorrupción, Luis Del Río, iba a aceptar la petición suya de un mes para poder "estudiar en profundidad el sumario" porque admitió que para él en una semana "no es nada sencillo" poder autodefenderse.

Briganty fue detenido el jueves en Marbella (Málaga), después de que el pasado miércoles, el juez titular en el caso, Pedro Herrera, tramitara una orden de búsqueda y captura del abogado con el fin de iniciar este procedimiento.

Este acusado dice que su orden de búsqueda y captura es "sorprendente e inusual"

Así, al presentarse este viernes ante el juez, Briganty ha señalado que le ha manifestado que "no" está en rebeldía, que "no" lo ha estado "nunca" porque "no" es persona rebelde, si bien calificó la orden de búsqueda y captura de "absolutamente sorprendente e inusual". Además le indicó que "estaba a la espera" de los escritos del magistrado previamente a que dictara la orden de detención, asegurando que existen textos "anteriores al 13 de junio", donde, dijo, expone que "no" va a presentarse por motivos "ineludibles". Sobre la propuesta de sanción de 18.000 euros, apuntó que la recurrirá porque, en su opinión, su señoría "no tiene razón".