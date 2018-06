Ballack: "Brasil, Francia, España y Alemania lucharán por el título"

10:04 AM

El alemán Michael Ballack se quedó a un pasito de la gloria con la 'Mannschaft' en el Mundial de 2002 y en la Eurocopa de 2008.

La decepción de la derrota ante Brasil en Corea y Japón hace 16 años la subsanó la selección alemana 12 años después, precisamente, en Brasil, donde levantó el título tras golear a los anfitriones en semifinales por 1-7 y superar a Argentina en la final (1-0).

El centrocampista, conocido como 'El pequeño káiser', y al que siempre se le ha atribuido una pizca de mala suerte, fue uno de los líderes de la generación anterior a la última generación de oro del balompié teutón.

En una entrevista con EFE, Ballack (Görlitz, 1976), exjugador de Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich y Chelsea, asegura que confía en que Alemania llegue "como mínimo" a semifinales en Rusia, critica la decisión de Joachim Löw de dejar en casa a Leroy Sané y da sus favoritas al título: "Brasil, Francia, España y Alemania pelearán por el Mundial".

Pregunta. Alemania llega a Rusia como vigente campeona del mundo y tras levantar, hace solo un año, la Copa Confederaciones. Mucha gente dice que estamos ante la mejor selección alemana de la historia. ¿Está de acuerdo?

Respuesta: Cada uno tiene su opinión. Yo no diría que éste es el mejor equipo que hemos tenido en la historia. Perdimos a algunos líderes, a algunos futbolistas importantes, después del último torneo, y tuvimos que reemplazarlos. Sin embargo, creo que contamos con jugadores como (Manuel) Neuer, (Mats) Hummels y (Thomas) Müller que han dado un paso hacia adelante y han adoptado ese rol.

Hemos tenido un pequeño bache recientemente; y son esos pequeños síntomas los que hacen que el entrenador no esté contento al 100 %. Ahora tenemos que resolver esos problemas para llegar bien.

P. Joachim Löw esperó hasta última hora a Neuer, uno de los que líderes de esta 'Mannschaft', y de paso acalló los rumores sobre quién sería el titular en Rusia: si el propio Neuer o Marc-André ter Stegen.

R: La decisión ya está tomada. Si no, no estaría Neuer ahí. Es una situación extraordinaria porque estamos hablando de un futbolista extraordinario, alguien que tiene un rol en el equipo que no tiene nadie más. Löw hizo lo que hizo y lo probó antes del Mundial y sabe que llega bien.

Estamos hablando del capitán, de un jugador de primer nivel, y siempre es positivo tenerlo entre los 23.

P. Mencionaba a otros líderes en el grupo aparte de Neuer, como Mats Hummels o Thomas Müller.

R: Hummels es otro futbolista clave en esta selección, como lo es Müller, quien también ejerce como líder. Toni Kroos ha ido ganando ascendencia tras sus victorias en su club y tiene mucha relevancia también. Es importante tener ese eje de portero, defensa, centrocampista y delantero. La historia demuestra que cuando tienes un eje así te suele ir bien.

P. En ese eje que menciona, ¿con quién se queda como delantero, como referencia arriba, con Timo Werner, Mario Gómez o Müller?

R. Mi idea es tener a Müller arriba, ni a Werner ni a Gómez. Werner es muy joven y debe enriquecerse en esta experiencia: todavía no es un jugador al que le debas pedir mucho. Gómez, por contra, es muy diferente; estuvo en el equipo hace tiempo y ahora ha regresado. Tiene un rol diverso, es un '9' a la vieja usanza, con mucha presencia, y, además, aporta experiencia.

P. El grupo de Alemania es, por nombre, complicado: México, Suecia y Corea del Sur. Suecia llega sin Zlatan Ibrahimovic, ¿es mejor o peor eso para Alemania?

R: En un Mundial no se trata tanto de estrellas, sino de la calidad del equipo. Si tienes mucha calidad tienes una opción mayor de ganar. El caso de Portugal es similar al de Suecia. Portugal depende siempre mucho de Cristiano Ronaldo, y, aunque su equipo sigue siendo bueno y teniendo calidad, la diferencia entre Ronaldo y el resto es enorme. Se suele meter mucha presión sobre las estrellas, en este caso Ronaldo, y eso no ayuda muchas veces al equipo.

P. Löw sorprendió a todos al dejar a Leroy Sané fuera de la lista final de 23. ¿Le llamó la atención la decisión del seleccionador, sobre todo después de la gran temporada de Sané en el Manchester City? Fue nombrado mejor futbolista joven del año en Inglaterra.

R: Me sorprendió que se haya dejado fuera a un jugador de su calidad, y que alguien que ha tenido una grandísima campaña en la Premier League, en la que rindió en un club con grandes expectativas, ni siquiera tenga sitio en la lista de 23. Demostró que podía competir al más alto nivel, incluso sin haber rendido en el equipo nacional al mismo nivel que en su club. Pero, en mi opinión, es un proceso normal.

Es un jugador joven y llega a una selección alemana muy exitosa, con jerarquía, y en la que el técnico confía en sus jugadores. Pero su trabajo (el de Löw) es traer a futbolistas nuevos, jóvenes, y Leroy es el ejemplo perfecto. Demostró que es un gran jugador, y, en mi opinión, podría tener gran impacto en el Mundial. A mí me apetecía verlo, pero sólo Löw puede entender por qué se le dejó fuera.

P. ¿Notará la 'Mannschaft la ausencia de Sané?

R: No creo que vaya a ser algo que afecte de verdad al equipo, y considero que otras selecciones perderían mucho más si se quedaran sin una de sus estrellas. Nosotros tenemos muchos futbolistas de calidad, de primer nivel, aunque sí que es cierto que creo que perdemos opciones sin él, sobre todo en los grandes partidos, en los cuartos de final, semifinales y final.

Cuando los encuentros estén ajustados y te enfrentes a rivales de peso y necesites hacer cambios e introducir cosas nuevas. Creo que sin Leroy se pierde una opción ahí.

P. Habla de cuartos de final, semifinales y final, ¿confía ciegamente en que Alemania llegará tan lejos en Rusia?

R: Sí, como mínimo a semifinales. Como mínimo. Si uno echa un vistazo al cuadro y ve contra quién podríamos enfrentarnos... Inglaterra y España están en el otro lado y hay que tener cuidado con Brasil, pero creo que se puede ganar el título.

Pero esto no significa que Alemania no respete a todos los equipos. Sí lo hace, y esa es una de sus fortalezas. Alemania se prepara para cada partido y analiza a cada jugador y no subestima a nadie, ni a México, ni a Suecia, ni a Corea del Sur, nuestros rivales en la fase de grupos. Sin embargo, somos favoritos y el equipo está con confianza, sobre todo por lo conseguido hace cuatro años.

P. Además de Alemania, ¿qué otros equipos ve como favoritos al título?

R: Veo a España muy fuerte. Ya lo vimos en el amistoso que jugaron antes del Mundial (empate 1-1). Los clubes españoles han demostrado estar a un gran nivel en los últimos años, y esta temporada han ganado las dos competiciones europeas.

Eso demuestra que están de vuelta, que siguen siendo una gran selección, con mucha ambición, incluso tras ganar tres torneos consecutivos hace 10 años y sufrir ese pequeño bache hace unos pocos. Ahora están de vuelta en su mejor nivel.

Para mí, los cuatro grandes, los que podríamos decir que son los favoritos, son Brasil, Francia, España y Alemania. Esos cuatro lucharán por el título.