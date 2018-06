Ernest Maragall asegura que el Govern no renunciará a la independencia

11:31 AM

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha asegurado hoy que el Govern no renunciará a la independencia y ha criticado que el nuevo Ejecutivo socialista no lo entienda o no quiera verlo.

"¿Estos chicos del nuevo Gobierno del PSOE no entienden nada, lo hacen ver o sólo muestran el miedo del Estado a aceptar lo que somos?", ha escrito Maragall en su cuenta de Twitter.

El conseller de ERC ha añadido que, quizá, los miembros del Gobierno español "no se quieren decir a sí mismos lo que ya saben", y es que el Govern no desistirá en su objetivo de lograr la independencia de Cataluña.

"No lo dejaremos correr, no renunciaremos, tenemos claro lo que queremos ser #República", ha agregado Maragall.

El conseller anunció el pasado jueves en Bélgica la intención de la Generalitat de reactivar sus delegaciones en el exterior, en un plan de acción internacional que dará prioridad a su oficina en Bruselas, para impulsar su presencia en la Unión Europea (UE).