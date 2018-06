Frente común con De Gea

D esde que acabó el estreno de España en el Mundial de Rusia con el empate ante Portugal, los mensajes de ánimo de jugadores de la selección española y el seleccionador Fernando Hierro se han sucedido para De Gea.

Sergio Ramos no habló ante los medios tras el encuentro y su mensaje lo lanzó desde la concentración de la Roja en Krasnodar. "No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca, siempre en mi equipo", escribió en castellano e inglés con una foto del partido fundido en un abrazo con De Gea tras el error del portero que costó un gol de Cristiano Ronaldo.

El portero internacional español del Manchester United agradeció el mensaje con un: "Grande capi", acompañado de un icono de fuerza y la bandera de España. Iago Aspas pidió tranquilidad en la portería de la selección española, con la intención de frenar el debate abierto tras el partido de David de Gea ante Portugal en el estreno en el Mundial 2018, dijo que es "uno de los mejores porteros del mundo" y que no se le puede "asesinar por un fallo".

"Hoy ha amanecido y es un nuevo día. Es uno de los mejores porteros del mundo y se nos hace difícil a nosotros que se le ponga en duda. Es injusto que se pida un cambio en la portería de la selección", dijo Aspas.

"Aquí siempre en todos los puestos estamos en entredicho, pero vamos a tener un poco de calma porque tenemos a uno de los mejores porteros del mundo y no lo vamos a asesinar por un fallo", añadió.

En el mismo sentido, Nacho Fernández destacó las cualidades de David de Gea y remarcó que "nadie duda" de él y "él no duda de sí mismo", después del error del guardameta en el segundo gol.

"A De Gea lo veo bien, sabe el error que cometió. Los jugadores estamos expuestos. De Gea es de categoría mundial y es una suerte tenerle con nosotros. Nadie duda de él y él no duda de sí mismo. Cometió un error, pero nos va a dar mucho en el futuro", valoró el futbolista del Real Madrid en rueda de prensa en Krasnodar.