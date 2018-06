El Real Valladolid regresa a Primera cuatro años después

6:49 AM

El Real Valladolid consumó el ascenso a Primera división, justo seis años después del último, tras empatar a 1 en Zorrilla -y obtener un 0-3 en el estadio de "Los Pajaritos"-, ante un Numancia que marcó muy tarde. El cuadro soriano salió dispuesto a realizar la hazaña y tratar de remontar el 0-3 en contra del partido de ida, pero los vallisoletanos no quisieron especular y, no solo mantuvieron la concentración atrás, sino que buscaron el área visitante. El tiempo iba transcurriendo y el Valladolid aumentaba su confianza y su ímpetu, pasando a controlar el juego y a asediar el área soriana. El "pichichi" blanquivioleta adquiría mayor notoriedad y, en el minuto 22, fue derribado claramente por Elgezabal dentro del área rojilla, pero el colegiado no señaló la pena máxima y el público protestó airadamente.

Los sorianos seguían sin ideas y apenas se acercó al área local, en la que estaba bien asentada la defensa vallisoletana, y los de Sergio González, aunque buscaron ese gol que pusiera la guinda a la gran eliminatoria realizada, tampoco consiguieron llegar con la claridad suficiente a la zona rojilla. Faltaban cuatro minutos para el final, Manu del Moral lograba abrir el electrónico, pero eso no frenó al público vallisoletano, que siguió animando a su equipo hasta el final, que se prolongó tres minutos y que trajo consigo un último gol de Mata, para empatar y terminar de desatar la alegría de la afición.

1-1

real valladolid cd numancia

Real Valladolid: Masip (Becerra, 88'); Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Hervías (Ontiveros, 80'), Anuar, Borja Fernández, Toni Villa (Gianniotas, 75'); Óscar Plano y Mata.

CD Numancia: Aitor Fernández; Markel, Dani Calvo, Elgezabal, Ripa; Diamanka (Manu del Moral, 46'), Escassi, Íñigo Pérez; Nacho, Pere Milla (Marc Mateu, 46'); Higinio (Guillermo, 46).

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Hervías, del Real Valladolid, y a Markel, Elgezabal, del Numancia.

Goles: 0-1, m. 87: Manu del Moral. 1-1, m. 93: Mata.

Incidencias: Nuevo Estadio José Zorrilla ante 24.677 espectadores. EFE