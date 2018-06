La continuidad de Kostas, en entredicho

6:49 AM

El tirador heleno aún no ha recibido propuesta en firme del Iberostar Tenerife Dos clubes ACB están interesados en él Fran Vázquez espera por ofertas y no descarta seguir de aurinegro.

Mañana se cumplirá una semana desde la llegada de Txus Vidorreta. Pese al escaso bagaje con el que ha contado el nuevo técnico aurinegro, ya ha mantenido diferentes reuniones que van en clave de renovaciones y, también, de nuevas incorporaciones.

El caso particular de Kostas Vasileiadis se ha ido enfriando con el paso de las fechas. El Canarias aún no le ha hecho una propuesta en firme para continuar, y en el pretérito ha quedado una conversación en la que, a falta de la firma, se daba por sentado que prorrogaría su vinculación con el CB 1939 Canarias.

A día de hoy, el de Salónica aguarda por una oferta del Iberostar. No obstante, según ha podido saber este diario, Vasileiadis ya tiene dos propuestas de otros clubes de Liga Endesa y ambas le ofrecen dos años de contrato -justamente el mínimo tiempo que quiere permanecer en ACB-. El Obradoiro, donde ya jugó (2016), podría estar interesado en el tirador griego. La marcha de Katsikaris a la NBA, desguarnece el papel innegociable de Kostas.

Por otra parte, Fran Vázquez, que se ha ligado en los últimos días a Unicaja y a Breogán, no descarta seguir de aurinegro por un curso más. La continuidad sería del agrado de Vidorreta. Según fuentes cercanas al pívot de Chantada, el Unicaja no le ha hecho oferta en firme; el Breogán no podría asumir las cantidades de su ficha.