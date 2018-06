La UNED abandona Garachico dos años después de trasladarse

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha decidido abandonar su sede en Garachico, apenas dos años después de trasladarse desde Los Realejos, por un incumplimiento del convenio por parte del ayuntamiento, según ha adelantado Daute Digital. El alcalde, José Heriberto González (CC), niega a EL DÍA que la clave esté en ese incumplimiento, "ya que solo se les debe el primer año y aún estamos en la mitad del segundo año, y las cuantías pactadas se abonarán en 2018, aunque no estemos satisfechos con los resultados".

"Teníamos unas expectativas que no se han cumplido en estos dos años. Queríamos que al menos se triplicara el número de alumnos de la comarca y que hubiera más actividades, pero eso no ha sucedido. En dos años el número de alumnos está igual y en algunos caso incluso se ha reducido. Tampoco hemos visto un incremento de los cursos o seminarios en la localidad", detalla el alcalde.

"No es culpa de nadie, ni nuestra ni de la UNED, pero la acogida efectiva no ha cumplido las expectativas y ya nosotros habíamos decidido rescindir el acuerdo en 2019. Es una inversión anual de 30.000 euros que para nosotros no funciona", lamenta, y añade: "Lo que funciona no se toca, pero lo que no funciona se cambia. Hicimos una apuesta que ha fallado".