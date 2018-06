El Cotarro

LA HISTORIA VIVA DEL MOTOR CANARIO

Aquella famosa frase de "los viejos rockeros nunca mueren" hay que cambiarla en Canarias por la de "los viejos moteros nunca mueren". Lo digo por el encuentro denominado "almuerzo racing", que, en su última edición, se desarrolló en la finca Las Marañuelas, en Tenerife, con la gran "excopilota" Margarita Cortecero como perfecta anfitriona. Se trata de un curioso encuentro que transpira ambiente de motor y olor a gasolina por todos lados, donde se reúnen las "viejas glorias" del pilotaje en nuestras islas y que son, sin duda alguna, historia viva del automovilismo canario. Haciendo región, como la hizo el lamentablemente desaparecido Rallye Islas Canarias, estos "rockeros del motor", de una y otra provincia, se reúnen dos veces al año; una antes del verano, en Tenerife, y otra después del verano, en Gran Canaria. A ver si con su empuje vuelve a hacerse realidad el gran Rallye Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés, valedero para el campeonato de Europa (por lo menos).

VETERANOS DEL MOTOR HACEN REGIÓN

Si aprecian la foto exclusiva que les pongo arriba, pueden ver de pie, de izquierda a derecha, a Enrique López Cano (con puro en mano, como siempre), José Miguel Báez Calvo (el "Dios" de las autoescuelas en España), Tomás "Tommy" Gimeno Bello, Fernando "Copi" Capdevila, Margarita Cortecero, Eduardo "Teddy" Álvarez Hamilton, Miguel Ángel Domínguez, Carlos Alonso Lamberti, Juan José "Cabeza de Hierro" Alonso Prieto y Pablo Estévez (gran líder de los cronometradores). Delante y agachados, de izquierda a derecha: Javier Álvarez, Jorge Jover, Alfredo Medina Moreno (gran puntal de El Corte Inglés) y, finalmente, el único personaje curioso de la reunión: se trata del arquitecto Jorge Menéndez, que no tiene que ver nada con el automovilismo, pero al que todos los demás le llaman "El psicólogo". Palabrita que me voy a enterar por qué, y se los cuento un domingo de estos. La foto la sacó otro piloto, Orlando Alonso, y faltaron a la cita y en ella Carlos Hafner (de viaje) y Antonio Miguel Pérez Báez (con gripe). Está claro que Dios los cría y el automovilismo los junta. ¡Que nunca las mañas pierdan? ni la gasolina!

DRÁCULA BAILA AL SON DE JOROPEROS

Siempre apuesto por "lo nuestro" y me alegro cuando triunfan "los nuestros". Recién llegada de Rumanía, me entero de que la lagunera comparsa Los Joroperos, ganadora del "triplete" de premios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018, ha triunfado a lo grande en Transilvania, siempre con su director, el incombustible Fernando Hernández García, al frente. Estuvieron en el Castillo de Bran, la antigua residencia de Vlad Tepes "El empalador", muy vinculado al conde Drácula, el personaje de Bram Stoker. Me aseguran que hasta el fantasma de Drácula bailó de lo lindo y que no "chupó", sino que "sudó" sangre, al ritmo de la tremenda batucada de Los Joroperos, con los tambores patrocinados por la gran familia de Juan Pelayo Duque y Egatesa.

LA COMPARSA LAGUNERA SE VA A ORIENTE

Fueron a la ciudad de Sibiu de la mano de la empresa International Show Parade, que depositó su confianza en ellos y triunfó con ellos, actuando con grupos del Reino Unido, India, Italia, Francia y Colombia, siendo ellos los únicos de España. Tal ha sido el éxito que la propia International Show Parade, encantada con la comparsa lagunera, ha planteado seriamente a Fernando Hernández la posibilidad de que Los Joroperos realicen muy pronto una importante gira internacional con actuaciones por una serie de países del continente asiático. Sin duda "son Tenerife" y llevan el "alma de Tenerife" allá a donde van. Por eso hay que felicitar a Fernando y a todos... y ayudarlos.

OVEJAS Y LANA EN EL SALÓN DE PLENOS

A lo largo de mi vida profesional he visto cosas curiosas en los salones de plenos de unos cuantos ayuntamientos. He visto una huelga de hambre en el de La Laguna con Pedro González de alcalde. En el de Arona he visto cinco alcaldes en tres meses, siendo el último Manuel Barrios. Lo que no había visto nunca era un trío de ovejas (aunque sean de coña) con cuatro hombres tejiendo con agujas de estambre. Y eso, precisamente, es lo que se vio hace un par de días en el salón de plenos del ayuntamiento de La Orotava, con el alcalde Francisco Linares acompañando al desinquieto Efraín Medina (vicepresidente del Cabildo), Alexis Pacheco (concejal de Agricultura), Delia Escobar (concejala de Fiestas y Turismo) y Lola Reyes (presidenta de La Ranilla espacio artesano).

UNOS PREGONAN LA IGUALDAD Y OTROS...

El motivo del curioso encuentro que dio motivo a la foto no fue otro que la presentación del 5º Festival de Lana de Canarias, que, desde mañana lunes y hasta el sábado, día 23, se celebrará en la villa orotavense, organizado por el Cabildo, el ayuntamiento villero y el espacio cultural y artesano La Ranilla. Y la foto propiciada por Efraín Medina, al ver los hombres delante con las agujas de estambre tejiendo lana canaria, demuestra que, mientras unos pregonan la igualdad, otros la practican dando ejemplo. Todo el programa de este "lanero" festival está en www.festivaldelanadecanarias.wordpress.com

UNOS TIENEN LA FAMA Y OTROS CARDAN...

¿Recuerdan el tradicional oficio de cardar la lana, consistente en sacar el pelo de las ovejas con la carda, el instrumento con el que además se limpia?... Y ya puestos, recordarán el rico refranero español con aquel refrán que reza "unos tienen la fama y otros cardan la lana". Se refiere la puñetera frasecita a que, en ocasiones, se llevan los beneficios quienes no han trabajado para conseguirlos. En el caso que nos ocupa, Efraín Medina, una vez más, es el que, con su trabajo y esfuerzo, "carda la lana". Pero él está orgulloso de ello y mañana, con la satisfacción del deber cumplido, se va a someter a una pequeña intervención quirúrgica para solventar un molesto problema de espalda. Seguro que en menos de una semana está de nuevo en jaque. Suerte, amigo Efraín. Cuídese mucho y que tenga una rápida, feliz y total recuperación.

