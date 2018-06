"La falta de hospitales comarcales ha lastrado el desarrollo de la pública"

Levy Cabrera es ante todo médico de familia. Sin embargo, no olvida su puesto de secretario general del Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM), en el que se alza como un "defensor de la sanidad pública". Cabrera asegura que, aunque la falta de especialistas se ha convertido en una enfermedad crónica en Canarias, podría paliarse mediante la convocatoria de nuevas ofertas públicas de empleo en Sanidad de forma anual durante cinco años.

¿Qué consideración tiene sobre el nuevo Gobierno de España?

Nos alegramos de que haya dos médicos en el Gobierno, la ministra de Hacienda y la de Sanidad. Lo que nos preocupa es que las cosas que están pendientes de cerrarse a nivel nacional, que nos afectan, como la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) coordinada y simultánea para medicina de familia y pediatría de Atención Primaria, se retrasen. Para estas dos primeras convocatorias las fechas previstas son el 1 y el 17 de noviembre y se nos echarán encima si no se convoca después del verano. Aunque se haya parado con el cambio de gobierno, la idea es que se pueda retomar a finales de junio o principios de julio.

¿Y qué le parece que Carmen Montón ostente el cargo de ministra de Sanidad?

Nos parece muy bien porque lo que hay que potenciar al máximo es la sanidad pública. Hay que posicionarse en defender el sistema público al 100% y, cuando el sistema público esté con los recursos adecuados y funcionando a pleno rendimiento, será cuando, si no se da abasto a satisfacer las prestaciones, se podría concertar con aquellos servicios privados que se necesiten puntualmente.

¿Aquí en Canarias el sistema público ha llegado al 100% del rendimiento?

No, todavía se puede llegar a mayor rendimiento. Es cierto que en Atención Primaria sí se ha llegado al rendimiento máximo, ya que los centros de salud están trabajando en turnos de mañana y de tarde desde hace muchos años y la mayoría hace atención continuada. Los hospitales, sin embargo, no están a pleno rendimiento. Se podrían aprovechar más las tardes, pero para eso hacen falta recursos y habría que contratar a más personal para que eso funcione.

¿Entonces por qué somos la tercera comunidad con mayor concertación en hospitales privados?

Porque históricamente en esta comunidad autónoma se optó por contar con unas infraestructuras hospitalarias que, a día de hoy, seguimos sin tener. Concretamente en Tenerife, los dos hospitales comarcales deberían estar funcionando desde principios de este siglo. Esto ha lastrado el desarrollo de la pública y, mientras, seguimos dependiendo de la concertación con la medicina privada.

Hablando del norte y el sur, ¿qué denominación le daría ahora mismo a sus hospitales comarcales?

No son hospitales. Hasta que un hospital no tenga actividad quirúrgica, no debe ser considerado como tal. Ahora mismo es una planta de hospitalización de medicina, algo similar a un hospital de día. En su momento ambos edificios se habían organizado para ser centros sociosanitarios, pero se reclamó un hospital tanto por la ciudadanía como por las organizaciones sindicales. Por eso, en un principio, no tenía habilitadas zonas quirúrgicas.

El hospital del Sur al menos está un poco más avanzado....

Va mucho más avanzado que el Norte, sí. Sin embargo, preveo que cuando ese hospital empiece a funcionar, con la cantidad de población que hay en el Sur, la actividad de ese centro va a ser similar al del Hospital de La Palma o mucho más. Es decir, que, con el tiempo, tendrá que independizarse de La Candelaria y tener su propia gerencia, dirección médica y profesionales. Como consecuencia, en dos o tres años podríamos tener una demanda de especialistas que no tenemos ahora mismo. Por eso estamos planteando la necesidad de hacer las OPE cada 5 años para traer especialistas, además de planificar las necesidades de plazas MIR para el año que viene.

Las listas de espera se van a publicar en poco tiempo, ¿qué espera de ellas?

Lamentablemente en las últimas publicaciones publicadas, Canarias ha quedado en los últimos puestos de España. Es verdad que partimos de una situación paupérrima porque llevamos en esta situación desde hace años. Se están incrementando los esfuerzos alargando el funcionamiento de los hospitales entre las 8:00 y las 20:00 horas. Pero necesitamos más recursos humanos y más especialistas. Quizás un aumento de plantilla no habría que valorarlo en todos los servicios, pero sí en aquellos en los que se constata un déficit de especialistas y que cuentan con las listas de espera más llamativas, como traumatología, radiodiagnóstico o anatomía patológica.

¿Existe el cierre de agendas en el SCS?

Es una estrategia para intentar dilatar un poco las fechas que se dan para determinadas especialidades cuando son muy escandalosas. En determinadas especialidades se ha seguido haciendo, sobre todo a finales de año, y se ha llevado a cabo con todos los gobiernos que han estado en Canarias.