Perico Delgado: "Nairo Quintana es el líder solido y regular del Movistar"

El español Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, declaró a EFE que el colombiano Nairo Quintana es el "líder solido y regular" del equipo Movistar, que acudirá a la próxima ronda gala con otros dos jefes de filas como Alejandro Valverde y Mikel Landa.

"Este Tour de Francia lo veo como un reto para todos. Estas carreras de tres semanas te quieren o no te quieren, así que habrá que ir viendo hasta qué punto a los favoritos se les va complicando la carrera por diferentes aspectos", dijo Perico, al analizar la próxima edición del Tour de Francia.

El equipo español Movistar, dirigido por Eusebio Unzué, acudirá al Tour con tres líderes, el colombiano Nairo Quintana y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde.

"Nairo es el líder solido y el regular, Mikel Landa el desestabilizador y Valverde el líder moral con experiencia y con chispa. Con los tres creo que se podrá poner contra las cuerdas al Sky", dijo Perico, que opinó que, de cara a la victoria final, Valverde es el que menos opciones tiene.

"Valverde es el que menos opciones tiene para ganar y creo que va a ser, por carácter, el que ponga paz en el equipo, aunque no tiene que haber enemistad. Creo que será el encargado de mantener el buen humor y la ilusión. De los tres es el que menos opciones tiene de ganar, pero será el líder para mantener la ambición por ganar de su equipo", confesó.

Para Perico, la presencia en el Tour de los tres jefes de filas no debe acarrear problemas a lo largo de la carrera.

"La clave va a ser Valverde, que puede poner un punto de tranquilidad para poner el foco en la carrera", señaló Perico, que ve como principal favorito al británico Chris Froome.

"Froome ha ganado cuatro Tour, se ha adaptado muy bien a las carreras de tres semanas y tiene un equipazo a su alrededor. Los otros tienen que ganar esos galones. Luego los rivales son los que tendrán que ver y ponerle contra las cuerdas para ganarlo", apuntó.

"Aún así, Froome tiene dos complicaciones añadidas. El caldo de cultivo que se ha creado en Francia contra él y me parece triste, porque por un ventolín no hay que avergonzarse. Si está prohibido que se le ponga una sanción, pero no me gusta la campaña de dopaje que se ha montado contra él", manifestó.

"Por otro lado, todos vamos cumpliendo años y un año dejará de ganar", concluyó.