Courage Adams, el atleta de BMX nigeriano que representa a España

A los siete años emprendió un viaje de ida. Junto con sus dos hermanas y su madre, huyó de la miseria que sacudía Nigeria para encontrarse con su padre, que había conseguido un empleo en Pamplona.

De su llegada a España solo recuerda que vio la nieve por primera vez el día de invierno que aterrizó en la capital navarra. A partir de ese momento, empezó a despertar interés por las bicis y hoy, Courage Adams, a pesar de no tener la nacionalidad española, es considerado el mejor piloto de 'BMX street' del país, un deporte de acción que consiste en realizar saltos y acrobacias con una bici sobre el mobiliario urbano.

Adams reconoció que el BMX es un deporte peligroso, ya que los ciclistas se exponen constantemente a caídas graves que comportan lesiones.

"Tienes que estar muy preparado a nivel mental. Aunque tienes que echarle coraje, nunca debes perder la cabeza y hacer algo que sabes que no puedes realizar", advirtió el ciclista.

Courage, que destaca por ser uno de los atletas más creativos del panorama europeo, recibió la puntuación más alta de su modalidad en el festival de deportes de acción 'imaginExtreme', que celebró su décimo aniversario este fin de semana en Barcelona.

El 'biker' de origen nigeriano, que también ha participado en eventos de referencia europeos como la FISE de Montpellier (Francia) o la Simple Session de Tallin (Estonia), explicó que necesita la nacionalidad española para competir en los festivales más importantes de Estados Unidos y así convertirse en uno de los atletas más relevantes de la especialidad.

"Mi sueño es conseguir la nacionalidad española para poder viajar a América, donde se encuentra toda la industria", aseguró Courage Adams, que sí puede viajar por Europa con su permiso de residencia. "Es algo que ansío porque me han ofrecido competir en Estados Unidos y tener que rechazarlo es muy duro", lamentó.

Aun así, Adams acostumbra a representar a España en los torneos: "Sé que es un poco raro, pero yo siempre digo que soy nacido en Nigeria y criado en España, por eso me consideran de aquí".

Sobre sus inicios, el 'rider' confesó que la primera vez que visitó un parque de patinaje con un amigo lo tuvo claro. "Cuando veía a los chavales haciendo piruetas me volvía loco. Dejé el fútbol, me vendí los videojuegos y me compré una bici", comentó entre risas.

Poco a poco, el talento y la creatividad del nigeriano sedujeron a grandes marcas como Red Bull y Vans, que le concedieron el sueño de vivir del BMX. "Nunca me imaginé que iba a cobrar por montar en bici", reconoció.

Con todo, Courage Adams se convirtió en el primer ciclista profesional de origen africano y en el embajador del BMX en Nigeria.

Después de los triunfos de Courage en el mundo de los deportes extremos, sus compatriotas despertaron la pasión por la bici. "Están muy orgullosos de mi", comentó el joven, de tan solo 22 años: "Me escriben un montón y me piden que les traiga piezas de bici, imposibles de conseguir en África".

"En un futuro quiero hacer algo para los chicos, porque hay bastante afición, pero no hay 'skateparks' ni nada para montar en bici", asegura Courage.

El atleta dejará de competir esta temporada, ya que está concentrado en una campaña con la marca de zapatillas Vans. "Es un proyecto bastante largo, duro y grande", admitió Courage Adams, que no quiso avanzar nada más.