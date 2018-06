Nairo Quintana: "Este Tour de Francia es una carrera muy abierta"

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar, dio su punto de vista acerca del próximo Tour de Francia, que ve como "una carrera muy abierta" en la que "cualquier cosa puede pasar", y declaró que será "muy importante trabajar en equipo".

El Movistar acudirá al Tour de Francia con un equipo de ocho corredores en el que habrá tres jefes de filas, los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa y Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

"Hemos estado bastante bien en la preparación y hemos trabajado cogiendo esas buenas sensaciones que necesitamos en carrera. El Tour será complicado desde el primer día hasta la crono de la etapa veinte. Toca ir día a día librando las etapas y en las de montaña intentar hacer buena carrera", confesó Quintana.

"Con Landa me he llevado muy bien en las diferentes carreras en las que hemos estado. En situaciones donde no he podido él me ha ayudado y viceversa. La relación es buena y vamos a mantenerla así", apuntó.

Para Nairo Quintana, "cualquier cosa puede pasar" en este Tour de Francia porque "es una carrera muy abierta".

"Será muy importante trabajar en equipo, aunque para nosotros no será una dificultad porque lo venimos haciendo día a día. Hemos preparado etapas explosivas y pienso que si la salud y la suerte nos respetan estaremos ahí sin problemas", confesó.

"Yo me encuentro con muchas ganas de ir a este Tour. Tenemos un buen equipo y eso nos da tranquilidad. Llego en un gran momento. El año pasado llegué muy asfixiado, pero ahora no", concluyó.