Robles dice que no hubo traspaso de poderes con Cospedal, que no le puso al corriente

9:31 AM

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha revelado este lunes que no ha habido un traspaso de poderes "en el sentido literal" con su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, quien no le ha puesto al corriente de las cuestiones que estaban en marcha en el departamento. Quiere creer que se debe a la "precipitación" con que se ha producido el cambio de Gobierno.

"No sé a qué acuerdos se han llegado porque realmente no ha habido un traspaso de poderes en el sentido literal y no sé qué estaba en marcha en el Ministerio", ha comentado Robles en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, para añadir: "Quiero creer que fue todo porque fue muy precipitado y de un día para otro".

Robles ha señalado que Cospedal "fue muy amable" y le entregó "materialmente la cartera". "Pero no ha habido un traspaso. Yo entiendo por traspaso los asuntos en marcha", ha puntualizado.

"Entiendo que fue por la precipitación de cómo han ocurrido las cosas, pero obviamente tanto la cúpula militar como el CNI me están dando cuenta detallada en todos los ámbitos y vamos a tratar de ponernos al día lo antes posible, porque es un engranaje que funciona", ha añadido al respecto.

En esta línea, ha comentado que "hay ámbitos que están siempre muy por encima y muy por delante de los políticos" y ha puesto en valor a los miles de hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas y el CNI, "personas con un profundo sentido de Estado y sentido de la responsabilidad y que están por encima" de quienes se desempeñan en la política.