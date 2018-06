SSP acusa al Cabildo de "presionar" a los municipios

6:13 AM

Sí se Puede considera "inadmisible que una administración pública como el Cabildo de Tenerife presione a otras, como los ayuntamientos de Buenavista, Garachico y Los Silos, con que, si no se ejecuta el plan previsto por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), serán los ayuntamientos los que tengan que hacerse cargo de la construcción de sus depuradoras de ámbito municipal".

"Esas formas de funcionar no son dignas de un sistema democrático. Se tiene que respetar la voluntad de la población, más aún cuando no se ha desarrollado un proceso participativo en condiciones que permita a la gente opinar sobre esta infraestructura", manifiesta el edil Esteban Lorenzo (SSP), quien exige que "si los ayuntamientos apuestan por otros sistemas de depuración, el Cabildo está obligado a apoyar lo que se ha decidido en los municipios".

Lorenzo insiste en que el proceso de participación "está mal planteado"

A juicio de Lorenzo, "la comarca no corre el riesgo de incumplir las exigencias de la Unión Europea en materia de depuración. Creemos que las depuradoras actuales funcionan mal y hay que solucionar ya un problema que no se puede aplazar sin fecha. Este nuevo horizonte temporal propuesto, con el límite en 2027, da la impresión de que es una estrategia electoral para parar un proyecto rechazado por la población y retomarlo después de las elecciones de 2019".

Respecto al proceso participativo, el concejal de SSP señala que "está mal planteado", ya que "la metodología digital escogida deja fuera del debate colectivo a todas las personas de la comarca que no cuentan con acceso a internet o no están acostumbradas a usarlo, que son muchas. Además, el proceso es deficiente, al no contemplar la consulta sobre la técnica de depuración a emplear y limitarse a pedir una opinión sobre la ubicación".