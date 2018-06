"El PP estaba en caída (...) e ir a la oposición es una oportunidad"

Habla sosegado, pero sin rebuscar en las respuestas. No necesita meditar para defender que la moción de censura a Mariano Rajoy es una oportunidad para el Partido Popular, que a su juicio necesita oxígeno. En lo más casero, el gobierno municipal, reconoce al resto de grupos políticos su oposición responsable, aunque se "enciende" cuando se le pregunta por las críticas al contrato de la zona azul. No da la impresión de querer caer bien, de agradar, cada vez que abre la boca. Parece más partidario del si te gusta bien y si no...

¿Cuándo se dieron cuenta en el PP de que la moción de censura a Rajoy iba a prosperar?

Nadie en el partido se esperaba la moción de censura. Fue inesperada también para el propio Rajoy. Incluso cuando se comenzó a debatir todos confiábamos en que no saliera adelante, con lo que la sorpresa se convirtió en mayúscula.

Luego el Senado adquirió protagonismo. ¿El PP presentó enmiendas al Presupuesto y reaccionó por venganza?

Inicialmente, como todo ser humano, lo primero que sientes después de la moción de censura es rabia e impotencia, pero es un mecanismo totalmente lícito, legal. También le aseguro que ni nos hemos cegado ni mucho menos hemos buscado venganza sino que, al contrario, optamos por mejorar los presupuestos con 35 enmiendas. Lo curioso fue ver la defensa que hizo en el Senado la ministra de Hacienda de unos presupuestos que tanto había criticado el Partido Socialista. Y más curioso aún fue el debate de los vetos al presupuesto presentados por Podemos, Esquerra, PDeCAT y que no salieron adelante gracias a los votos del Partido Popular y del Partido Socialista.

Visto a toro pasado, ¿Rajoy tenía que haber dimitido?

La decisión que ha tomado Rajoy ha sido la mejor. Estar en la oposición lo veo como una oportunidad. El partido estaba en caída y lo ocurrido nos permite dar un paso hacia detrás, coger aire y comenzar la remontada de cara a las próximas elecciones, que entendemos que no serán antes de 2020.

La corrupción, ¿tenía acorralado al PP?

Entiendo que no, porque son casos de hace muchos años y de hace mucho tiempo, pero ante la opinión pública quizás sí y por eso digo que hay que aprovechar lo ocurrido para coger oxígeno.

Usted un día se ve enmendando el presupuesto estatal como al día siguiente está inmerso en temas domésticos de Los Llanos de Aridane. ¿Le dieron la zona azul a una empresa amiga?

Es difícil estar en los dos sitios y supone mucho sacrificio, pero me entrego siempre todo lo que puedo para responder a las expectativas de toda esa gente que nos ha votado. Y sobre la zona azul, me parece que a veces se roza la desfachatez. Entiendo que hay grupos políticos que no tienen representación en el ayuntamiento, como es Nueva Canarias, que no tienen absolutamente idea de nada y tiren barro a la pared para ver si algo pega, y que, en este caso, no haga lo mismo donde sí tiene representación política, como ocurre en Santa Cruz de La Palma, donde hace unos tres meses que se abandonó la zona azul. Me molesta más que Izquierda Unida se sume a las manifestaciones de Nueva Canarias, cuando su representante votó a favor de la decisión de la comisión sobre la zona azul. El ayuntamiento tiene sus procedimientos reglados, con técnicos municipales y con representación de todos los partidos políticos, y la zona azul es uno de ellos. Aquí, en Los Llanos de Aridane, ningún partido tiene poder para decidir a quién se le adjudica un contrato.

Gobiernan en minoría desde principio de legislatura. ¿Esperaba llegar hasta el final sin sufrir una moción de censura?

Desconozco lo que opinarán mis compañeros, pero personalmente no esperaba llegar hasta donde hemos llegado sin sufrir una moción de censura sobre todo por lo ocurrido la pasada legislatura. Queda un año para acabar el mandato y veremos qué ocurre.

¿Y cómo se capea el "temporal" en minoría?

Igual que antes critiqué a Izquierda Unida por la zona azul, también tengo que alabar la oposición responsable que han hecho absolutamente todos los grupos políticos en el ayuntamiento porque han entendido que estamos para buscar lo mejor para el municipio, a lo que se une el contar con una alcaldesa que sabe llegar a consensos y hacer partícipe a todo el Pleno de las decisiones que se toman en el ayuntamiento. Pero claro, tampoco le voy a mentir, nos gustaría, como a cualquier partido político, gobernar con mayoría absoluta, lo que cada vez es más difícil de lograr por el panorama político en el que nos movemos en España.

IUC, evitando una moción de censura, ¿les dará la mayoría absoluta en 2019?

Espero que si llegamos a alcanzar la mayoría absoluta sea por méritos del Partido Popular. Quizás el Partido Socialista y Coalición Canaria ayudaron a que pasáramos de ocho a diez concejales con la moción de censura de la legislatura pasada. De todas formas, le aseguro que ahora mismo el Grupo de Gobierno en lo que está pensando no es precisamente en los votos de 2019, sino en seguir trabajando para que los ciudadanos de Los Llanos de Aridane tengan cada día un municipio mejor. Sobre lo demás, ya el electorado decidirá.

¿Será el candidato al Cabildo en 2019?

¿La verdad?

Siempre.

No sé qué pasará. De verdad se lo digo porque además depende del partido y no de lo que yo diga. Ser candidato al Cabildo es un honor para cualquier político, pero nunca he pedido ir en un puesto o en otro y he tenido uno de los mayores privilegios que pueda tener un político en La Palma, como es ser senador por su isla.

Tiene 35 años. Ayuntamiento, Senado... ¿Ir al Cabildo sería quemarse?

Voy siempre al máximo en mi trabajo, intento hacer cada día todo lo que puedo y nunca me planteo eso de "quemarme". No voy a renunciar a nada pensando en que puede acabar mi trayectoria política. Soy optimista y si no es en la política será en el ámbito privado.

Toda la vida ha sido un deportista. ¿Dónde es más legal la gente, en el deporte o en la política?

Sin duda, en el deporte.

"¿Por delante de Santa Cruz? Que la Isla crezca"

Mariano Hernández evitó entrar en una comparación que parece eterna entre el desarrollo de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. ¿Se ha quedado atrás la capital? La respuesta fue clara: "Prefiero que la Isla en su conjunto crezca. En Los Llanos trabajamos para que los ciudadanos tengan el mejor municipio posible, con el fortalecimiento de los servicios y buscando un desarrollo económico por el que merezca vivir aquí. En los demás municipios, entiendo que sus gobernantes buscarán lo mismo para sus vecinos". Dicho esto, "si me pregunta mi opinión personal sobre Santa Cruz de La Palma, entiendo que parece evidente que con un gobierno del Partido Popular los avances hubieran sido mayores en la capital, pero allí estamos en la oposición aportando proyectos de futuro y liderando iniciativas de crecimiento que casi nunca están siendo tenidas en cuenta" .

"No se privatizará el servicio de agua"

También dejó claro lo que ocurrirá con el servicio de abastecimiento de agua en Los Llanos: "No se privatizará ni se externalizará el servicio. Por si alguien aún lo duda, la respuesta es no. Hemos reducido las pérdidas de manera espectacular, gracias al trabajo de los profesionales, y vamos a seguir haciéndolo de la misma manera".