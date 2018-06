"No creo en fichajes mediáticos; sí en Garcinuño"

Portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio de la capital y aspirante a la Alcaldía, "si los afiliados lo vieran adecuado", Enrique Rosales considera que el santacrucero, a veces, se lleva por valores demasiado idealistas, razón que justificaría su apoyo, desde hace años, a Coalición Canaria.

Se ha reabierto el debate sobre la futura Ciudad de la Justicia. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos?

Hay que servirse de informes con cierto rigor. Lo que no puede pasar es que surjan informes a la carta. Los primeros que tienen que posicionarse y abrir el debate son los técnicos propios. Además, hay una cosa de la que se habla poco: el interés general. En 2007 se comenzó a redactar el plan estratégico de la ciudad, en el que se diseñó Cabo Llanos, que se aprobó en 2015. ¿Para qué lo quieren cambiar? La Ciudad de la Justicia tenía que ir allí porque respondía a un modelo de ciudad. Lo que no puede ser es que la respuesta que se le dé a los operadores jurídicos, muchos pequeños inversores, es que se haga lo que se haga en Santa Cruz siempre puede caber cierta inseguridad jurídica.

El último informe alerta de los problemas de movilidad que generaría el nuevo edificio judicial en Cabo Llanos.

Existen problemas en Cabo Llanos y también en El Sobradillo. Son los mismos. Si verdaderamente hay que solucionar esos problemas de movilidad en El Sobradillo, hablamos de obras en la TF-1 y en la TF-5. No hablamos solo del traslado de todo lo jurídico, sino también de otros servicios.

Ha citado el plan estratégico, que parece que no siempre se cumple.

Cuando se diseñó el plan estratégico todo eso se recogió en el documento. Siempre se habló de ello para que todo se pudiera entroncar de tal forma que hubiera fluidez para la ciudadanía. Todo está muy relacionado con al transporte público, cosa que también ocurre en El Sobradillo. ¿No es raro que cuando se habla de la Ciudad de la Justicia también se hable de la línea 2 del tranvía? No es baladí que de un día para otro se anunciara esta línea y el edificio judicial. Desfragmentar la aglomeración de ciertos servicios será bienvenida, pero en función de un cierto criterio económico y una ficha financiera que todavía no hay.

Pero nadie duda de que la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo daría vida al distrito Suroeste.

Por eso se dictaminó que la Consejería de Educación iba arriba.

Ha dado a entender que el estudio de movilidad del Gobierno está hecho a la medida.

Sí. He hablado con gente que ha tenido relación con desarrollo de Santa Cruz, y de otras grandes ciudades, en los últimos 20 años, desde el punto de vista urbanístico. Y lo primero que indican es que es un informe hecho a la medida, en función de un criterio concreto. Al final, con este tipo de disputas parece que, políticamente, lo que quieren decir es que si no inviertes en El Sobradillo es porque estás en contra de sus vecinos. Y el discurso no tiene nada que ver con esto.

¿No cree que existe demasiada presión de los operadores jurídicos, tal vez por intereses personales?

No utilizaría la palabra presión. Entiendo que lo que ellos no quieren es que se tome una decisión concreta sin tenerlos en cuenta.

¿Qué balance haría de la gestión de CC y PP?

Acudimos en 2015 a las elecciones y, aunque no nos conocía casi nadie, entramos con tres concejales. Si hay una fuerza de referencia ahora en la oposición es Cs.

Sin embargo, los compañeros de la oposición les acusan de ser ambiguos en algunos temas.

Ser demasiado partidista, en función de tus intereses, ya no casa. Hay que hablar de gestión y de interés del ciudadano. No puedes ser de izquierdas y defender tu discurso de izquierdas aunque vaya en contra de los intereses de la ciudad. Lo mismo hacia la derecha. El centro representa coger lo mejor de uno y de otro en función de lo que convenga. Ellos quieren llamarlo ambiguo porque todavía están con ese discurso 1.0.

Si 2015 fuera ahora, con la experiencia que han adquirido, ¿harían la misma oposición?

Quizás seríamos más exigentes y agresivos a la hora de pedir lo que le corresponde. Tuvimos que hacer mucho trabajo durante un año para conocer por qué se tomaban determinadas decisiones. Al final todo responde a anuncios continuos de un Santa Cruz que vendrá desde hace quince años, pero que nunca termina de llegar.

¿Cs está ahora mismo capacitado para gobernar Santa Cruz?

Perfectamente. Con todo el respeto que le pueda tener al resto de grupos municipales, al final los resultados son los que cuentan. Y por mucha experiencia que tengan, si no lo acompañan de algo tan básico como que el santracrucero tenga ilusión y sea feliz... Ni el equipo de gobierno anterior ni del de ahora lo están haciendo. Cs lo sabe hacer porque viene de la sociedad civil, que sabe lo que es el día a día.

¿Se cree las encuestas que le dan a Cs un avance en Santa Cruz?

Nos creemos todo y no creemos nada. Somos el partido que cuando nos dicen que vamos mal, sacamos el doble, y cuando nos dicen que vamos bien, sacamos la mitad. Cautela con las encuestas. Es normal que haya un avance significativo; la gente está cansada del y tú más, quiere gente que trabaje.

¿Quién será el candidato de Cs?

Si alguien lo sabe me gustaría que me lo dijera. Cs no tiene definido a su aspirante ni aquí ni en toda España. Tenemos que hacer una rendición de cuentas del trabajo que se ha hecho y ver cuál es el candidato. No el que le pueda interesar al partido, sino el que necesita Santa Cruz. Aquí, con menos de 400 afiliados, no se pasará por primarias, así que lo elegirá la junta directiva.

Lo lógico sería que fuera alguien que ha estado en la oposición.

Sí, pero, ¿qué candidato necesita Santa Cruz? No es lo mismo uno para la presidencia de una país o para un cabildo. Debe ser un candidato cercano, ante todo; que pueda conocer lo que pasa en Chamberí, en Cabo Llanos... Que tenga conciencia social y económica de lo que está pasando en la ciudad. Eso se configura a través de un candidato que tenga cierta capacidad de relevancia social, pero también conocimiento administrativo y, sobre todo, equipo. Sin un equipo no se ganan los partidos.

¿Le gustaría ser el candidato?

Pronunciarme sobre eso es difícil. Lo que puedo decir es que hay equipo. Si me preguntan que si sería capaz de formar un equipo para el 2019, sí, lo sería. ¿Liderarlo? Si los afiliados lo vieran adecuado. Respondo más al interés del santacrucero y a lo que los afiliados dictaminen. Quien esté por encima de mí será el candidato adecuado para todos. Aquí se busca el talento. No podemos estar agarrados a una silla. Estaré donde mi partido crea que debo estar.

¿Cree en los fichajes mediáticos? Aquí se ha hecho alguno.

No sé si en Santa Cruz hay algún fichaje mediático.

Carlos Garcinuño.

No creo en fichajes mediáticos, pero sí en Carlos Garcinuño. Se afilió y trabaja como cualquier otro. El tiempo ha demostrado que tenía algo de razón en algunas de las afirmaciones que hizo. Pero no lo definiría como fichaje mediático.

¿Siguen abiertos a incorporar más gente de este perfil?

Sí. Un equipo se tiene que conformar desde lo más social hasta un perfil más técnico y profesional.

¿Cómo tendría que ser el aspirante ideal de Cs en Santa Cruz?

Cercano y buena persona. Y a partir de ahí le miramos el currículum. (...) La experiencia es importante, pero debe tener un componente humano brutal.

En Santa Cruz la gente se queja mucho, pero CC ha ganado elecciones sistemáticamente.

El santacrucero a veces se lleva por valores demasiado idealistas. CC siempre ha vendido que ellos son los verdaderos canarios, y todos nos sentimos así, independientemente de la ideología. El santacrucero se ha acostumbrado a ver lo mismo siempre y parece que no ve la luz. Pero no ha sido solo culpa de CC, sino también de PP y PSOE, que los han apoyado siempre por interés. Hay que darle la oportunidad a otros partidos que abogan por otra forma de hacer las cosas. Porque la maquinaria propagandística que tiene CC es algo con lo que es muy difícil competir.

Pero algo mal habrá hecho la oposición.

Sí. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de difusión para hacernos entender.