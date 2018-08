Obús llega a Tenerife dispuesto a ofrecer una gran noche de rock and roll. Así lo afirma su cantante, el legendario Fortu, quien además apunta que la música es una buena herramienta para no hacerse viejos: "El rock and roll tiene algo especial que sólo el que lo vive lo conoce". La cita será hoy viernes, a partir de las 22:00 horas, en local portuense de El Arcón, en una noche en la que también se podrán escuchar los directos de Perro Suelto y Banot Rock.

¿Qué es lo que les impulsa a mantenerse sobre el escenario?

El sentimiento y todas las ganas y energía que llevamos dentro. Estamos en esto desde muy jóvenes; sin el rock and roll no estaríamos vivos. Es una dosis de vida lo que nos da esta música. Es una manera de no hacernos mayores, de estar activos. El rock and roll tiene algo especial que sólo el que lo vive lo conoce. Nos sentimos muy jóvenes.

¿Qué espera de esta nueva visita a Tenerife?

Estamos encantados de regresar a la Isla. Allí tenemos grandes amigos y creemos que habrá un gran ambiente en la sala. Será una gran fiesta de rock and roll, con un contacto muy cercano con nuestro público. Creo que será una noche muy especial. Nosotros vamos a ofrecer muy buen rock and roll, buena actitud y buen rollo, siempre con un trato muy especial con toda esa gente que va a venir a vernos. Será una gran fiesta, de eso no tengo dudas. Creo que en Tenerife no actuamos ante público, sino ante amigos.

¿Qué es lo mejor de ser músico?

Lo que te hace sentir, vivir este mundo. También valoramos mucho la suerte de poder conocer mucha gente, nuevas generaciones y nuevo público. Se generan también grandes amistades. En este sentido, somos una banda privilegiada después de tantos años? y todo lo que nos queda aún por vivir.

De sus inicios, ¿qué es lo que recuerdan con más cariño?

Creo que el primer concierto de multitudes que hicimos en el estadio de Rayo Vallecano; el campo se llenó absolutamente y por aquel entonces Obús todavía no tenía disco y podemos decir que no éramos muy conocidos. Aquello fue un espaldarazo. Luego fichamos por una compañía y ganamos el concurso Villa de Madrid. Todo eso son buenos recuerdos que no los vamos a perder nunca. Después han llegado miles de conciertos, pero lo que se te queda grabado para siempre son noches como la de Vallecas.

Tras eso, de la noche a la mañana pasas a ser número uno, grabas a un elepé, eres disco de oro, eres popular en todos los rincones de España. Fue un momento muy especial para nosotros. En nuestros inicios, no pensamos nunca llegar a donde hemos llegado. Y luego está mantenerse, que posiblemente sea lo más difícil en esta profesión, sobre todo en este país, porque realmente no tenemos los apoyos que tienen los grupos ingleses o americanos.

¿En qué ha cambiado la escena desde sus inicios hasta ahora?

Ha cambiado muchísimo. El sonido, por ejemplo, ahora es mucho más potente. No existían los festivales, no habría empresas de sonidos con las capacidades de ahora. Y luego, la forma de componer las canciones también ha experimentado un pequeño cambio gracias a las nuevas tecnologías. Al final, todo es aprender. Obús es una de las bandas que ha tratado innovar constantemente. Creo que hemos demostrado que nos sabemos adaptar a cada momento. Y aquí seguimos.

¿Obús tiene planes para nuevas composiciones?

Este mismo mes de agosto empezaremos a ensayar las nuevas canciones de lo que será nuestro nuevo disco, que estará disponible en navidades. Nos queda el trabajo de estudio de grabación, creación de vídeos musicales? una intensa tarea para que esté todo listo antes de final de año.