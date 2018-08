Historia participa en el Festival de Cine Histórico

6:17 AM

El Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna (FICHLA) ha suscrito un nuevo acuerdo por el que amplía su colaboración con el mayor canal a nivel mundial especializado en documentales históricos, Historia, líder en la emisión de este género, con una propuesta que busca siempre despertar la reflexión y curiosidad del espectador.

La unión entre ambas entidades se materializará, entre otras acciones, con el estreno en Europa del documental "Rise Up: The Movement That Changed America" (conocido como "MLK Assassination: 50th Anniversary Special"), dentro de la retrospectiva "La Máquina del Tiempo", que forma parte de las actividades paralelas del Festival.

Este trabajo hace una reflexión sobre la lucha por los derechos civiles, que transformó la sociedad americana, e incluye entrevistas con el activista Jesse Jackson o con el senador Cory Booker, entre otros.

El coproductor de esta obra es LeBron James, jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers y que se ha convertido en todo un referente para las nuevas generaciones gracias a su fuerte compromiso e implicación social en casos de violencia racial o desigualdad.

El festival dedicará su foro de reflexión al aniversario de la muerte de Martin Luther King

El pasado 4 de abril se cumplieron 50 años de la muerte de Martin Luther King y ese es el motivo principal por el que Fichla dedica su foro de reflexión al pastor bautista que lideró el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

El director de Fichla, el cineasta Guillermo Ríos, afirma que "en este año tan señalado, un festival como el nuestro no podía obviar esta conmemoración porque justo estamos en un momento de grandes cambios internacionales y asistimos a una transformación social empujada por movimientos similares a los que impulsó".