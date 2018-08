Piden celeridad en el arreglo del muelle del Roque de las Bodegas

"Nos tememos que esto se dilate y, por tanto, que siga con el precinto puesto. Por eso exigimos que se acometa su reforma cuanto antes". La afirmación es de un vecino del Roque de las Bodegas, en el Macizo de Anaga, y con ella hace referencia a la decisión adoptada este martes por el Ayuntamiento de Santa Cruz de prohibir el acceso al muellito de este núcleo costero, tras detectarse graves daños en los pilares de la infraestructura.

Tanto este residente como empresarios de la zona se muestran sorprendidos con la determinación del consistorio. Y lo argumentan de este modo: "Se había denunciado desde hace dos años, en el ayuntamiento y en el Cabildo, y parece que tuvieron que producirse sucesos llamativos en otros lugares para actuar aquí", denuncian.

Los afectados por el cierre del acceso al muellito, "una de las pocas zonas de expansión y entretenimiento" de esta parte del litoral de la capital, temen que la reparación de la infraestructura no se ejecute de manera inmediata, y, por tanto, permanezca, en teoría, cerrada.

Y es que si bien los agentes de la Unidad del Medio Natural (UMEN) de Santa Cruz balizaron la entrada al muellito el martes, la cinta apareció rota el miércoles. Ayer fue colocada de nuevo.

"Se la están saltando los turistas que vienen a la playa y los propios vecinos, porque ese es un lugar muy frecuentado por quienes viven aquí", aseguró ayer un residente. "Tampoco hay muchos más sitios a dónde ir", añadió.

En esta línea, uno de los comerciantes que tiene su negocio en este rincón entre Taganana y Almáciga aseguró que el cierre del acceso al muellito también perjudica a los comercios. No obstante, hace hincapié en que ese no es el único problema. "Nuestro abandono comienza por una playa que carece de servicios públicos -no hay duchas, por ejemplo- y, además, no tenemos aparcamientos, pero, sin embargo, las administraciones miran para otro lado con el estacionamiento ilegal que existe en el acceso a la playa de Benijos", recalca este empresario, que recuerda que, según datos del Cabildo de Tenerife, el Macizo de Anaga es el segundo lugar de la Isla más visitado, tras el Parque Nacional del Teide.

Este joven calcula que un día entre semana pueden llegar a esta zona del litoral, entre vehículos particulares y guaguas, unos 2.500 personas, que aumentan los fines de semana. Sin embargo, enfatiza, "las inversiones aquí no existen".