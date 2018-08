6:19 AM

Define nuestra Real Academia Española al vocablo, en su primera acepción: "Multitud, copia y número grande de algunas cosas o el mayor número de ellas". Pues eso. En España no nos cansamos de mostrar la multitud de pícaros que la constituimos.

Llevamos una temporada a vueltas con el "máster" de don Pablo Casado. España no tiene otros problemas que debatir y resolver que el susodicho máster. Tal parece que el dichoso máster puesto en su "curriculum vitae" (CV) supone un atentado contra la credibilidad, la honradez, la honestidad de nuestros políticos ¿Cuántos políticos en activo, con cargo público, serían capaces de contrastar con transparencia sus actuales CV con los que tenían insertos no hace mucho tiempo? Así, de entrada, el más cercano que me viene a la mente es el de nuestro actual presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Hasta hace bien poco, o sea, hasta que adquirió el cargo, su CV decía que era doctor en Economía (así debía ser por cuanto que algunos medios le otorgaban esa cualidad al referirse a él en su condición de recién designado presidente por el Congreso de los Diputados). Hemos conocido que también había venido figurando, en su CV, como "jefe de gabinete" de un organismo de la UE.

¿Cuántos de nuestros políticos y gestores gubernamentales han estado presumiendo en sus CV de cosas que estaban lejos de ser o poseer? ¿Con que celeridad se han dado a la tarea de "actualizar" esos contenidos? Y lo de don Pablo Casado es el problema de España, aun sin tener responsabilidades de gobierno. Ya está bien. Dedíquense nuestros representantes políticos, y los medios de comunicación que tienen la obligación como tales de informarnos verazmente, a los problemas que de verdad nos agobian a los ciudadanos que como tales se nos considera en la Constitución.

Pluralidad, independencia, transparencia, son términos que por su excesivo uso corren riesgo de prostituirse, como le ha pasado al de "democracia". A aquel fin se han producido un buen número de cambios en Radio Televisión Española (RTVE). Venía comprobando el nulo tratamiento del ente a lo acontecido con el nombramiento de la esposa de don Pedro Sánchez para la dirección de un organismo público creado al efecto. El pasado día 12, al consultar el teletexto de RTVE, en las páginas asignadas a las portadas de los diarios escritos, figuraba la página 186 como asignada a ABC, pero no existía. Sí estaba en el teletexto de la Sexta. Comprendí porque no estaba en RTVE: se enfatizaban los recientes y múltiples "enchufes" del PSOE en organismos públicos. Y el magnífico programa, durante tanto tiempo, "Informe semanal" abría el pasado día 11 con "el máster de Pablo Casado". ¡Ah, la independencia! ¡Ah, la pluralidad!