El tinerfeño Maikel Mesa se pasa al amarillo

"En estos momentos podemos decir que lo de Maikel Mesa está hecho". Con la pompa que lo caracteriza, anunciaba Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, el fichaje del futbolista tinerfeño. Para conseguirlo, el club grancanario ha tenido que mejorar la oferta que el Málaga había puesto sobre la mesa para hacerse con los servicios del hasta ahora jugador del Nástic de Tarragona. Serán 700.000 euros los que perciba el cuadro catalán por dejar salir a uno de sus principales valores.

Maikel Mesa pasará a engrosar la nómina de jugadores tinerfeños que alguna vez militaron en el conjunto amarillo y supondrá una buena noticia a corto plazo para el CD Tenerife y una mala a largo plazo. Buena porque ya no estará este lunes defendiendo los colores del primer rival liguero del equipo que dirige Joseba Etxeberria y mala porque estará en el eterno rival las próximas tres campañas.

A sus 27 años, el futbolista tinerfeño pone en su camino un club con grandes aspiraciones en Segunda. Además, ha podido elegir y se ha decantado por Las Palmas, pese a la propuesta económica del Málaga. Su rendimiento de la pasada campaña en el Nástic ha resultado decisivo para dar un paso adelante en su carrera deportiva. Mesa disputó 36 de los 42 partidos de Liga y fue titular en 32 de ellos, aportado hasta ocho goles desde segunda línea. Actuó en una demarcación algo más avanzada que en años anteriores y explotó al máximo su llegada.

En Las Palmas jugará un rol parecido. Con un pivote muy posicional como Rivera y un jugón como Galarreta, a Manolo Jiménez le faltaba algo de músculo y llegada en el centro del campo para dotar de vitalidad esa zona del terreno de juego en el equipo amarillo.

Aunque el traspaso ni siquiera se había hecho oficial, Maikel se despidió ayer de los que han sido sus compañeros en el Nástic nada más llegar a las instalaciones del club grana con el autocar del equipo procedente del CAR de Sant Cugat, donde se había ejercitado por última vez con ellos.

La llegada de Maikel abre la puerta a Vicente Gómez

El Deportivo de La Coruña será, para las próximas tres temporadas, el nuevo destino de Vicente Gómez, que abandona Las Palmas según confirmó su presidente. Ramírez le deja marchar porque "lo necesita, está muy afectado por el descenso del equipo" y lo ha "dado todo" por la UD. "No está animado y cree que necesita cambiar de aires. No es justo que esté aquí en esas condiciones, prima el lado humano", ha añadido el presidente sobre Vicente Gómez, quien firmará "tres años" en su nuevo equipo, aunque el presidente no ha desvelado su destino. En cuanto a Tana, Ramírez ha confirmado que continuará en Las Palmas pese a los deseos del jugador de marcharse y no tiene "ninguna prisa" por renovar su contrato, que termina en junio de 2019, fecha en la que quedaría libre. Por último, el dirigente amarillo ha confirmado que pueden llegar tres futbolistas más: un lateral izquierdo, un centrocampista y un extremo. De concretarse, serían 17 en total las incorporaciones de Las Palmas en el mercado estival.