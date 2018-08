El Egatesa se mide al Málaga en Los Cuartos

6:20 AM

La UD Granadilla Tenerife Egatesa afronta esta tarde en Los Cuartos (19:30) el primer test de la segunda edición del Torneo United. Las blanquiazules debutan ante un gran rival recién ascendido a la Liga Iberdrola que no pondrá las cosas fáciles a las tinerfeñas, un Málaga que se ha significado este verano por su destacada actividad en el mercado de fichajes para su estreno en la Liga. El técnico Toni Ayala afronta de esta manera su primer torneo de verano. "Estoy muy contento y creo que el equipo está en un momento bueno. Las futbolistas están muy implicadas con el trabajo y vienen en muy buen estado de forma", dijo ayer el entrenador grancanario, quien añadió que "en relación al bloque se nota que hay más nivel que el año pasado, no solo en los entrenamientos, sino en los partidos amistosos que hemos disputado donde hemos podido ver que el equipo es más completo. Estamos súper ilusionados con poder hacer una buena temporada", comentaba el técnico. Sobre el primer rival, el Málaga CF, Ayala quiso dejar claro que "nosotros queremos hacer una pretemporada acorde al nivel de exigencia que tendrá la liga. En este torneo vamos a competir cada partido al máximo, pero no vamos buscando resultados. El objetivo es llegar en el mejor estado de forma al encuentro ante la Real Sociedad y, para ello, tenemos esta prueba". El torneo United IFF 2018 se divide en dos grupos y hoy se juega también el choque que enfrentará el Sporting Clube de Portugal ante el Femarguín. El segundo encuentro del representativo tendrá lugar el lunes, 20 de agosto, en Los Cuartos, ante el Spartak Subotika.