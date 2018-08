Opciones de vacaciones para los que todavía no se han decidido

¿Aún no sabes dónde te vas de vacaciones este año? Déjate aconsejar y añade a tu lista las siguientes opciones que seguro te van a encantar.

Muchas personas todavía no han cogido sus tan ansiadas vacaciones. Aún quedan por delante algunos días en los que poder disfrutar de playas increíbles, descanso, ciudades turísticas y mucho ocio para poder cargar de nuevo las pilas.

A veces, hay tanto entre lo que elegir que uno no sabe muy bien hacia donde dirigir su tiempo de descanso. Cada miembro de la familia tiene una opinión distinta y hay que intentar agradar, de alguna manera, a todos o también la cuestión económica puede hacer que uno tenga opciones algo más limitadas.

Para aquellos que todavía no se han tomados sus días de descanso y que aún tienen dudas sobre donde ir estas vacaciones, vamos a mostrarles algunas opciones que pueden tener en cuenta.

Viaje a la aventura

Para aquellos viajeros que se atreven con todo una buena opción puede ser ir a la aventura. ¿Esto que quiere decir? Muy sencillo, el último día escogen dónde quieren ir o simplemente entran en Internet y ven que ofertas de viajes hay.

Una buena manera de escoger un buen viaje y sin gastar mucho es entrar en Trenes.com y escoger a que ciudad quieres ir. En esta web se pueden encontrar muchas ofertas para viajar a diferentes destinos nacionales en tren o AVE.

El tren es uno de los transportes más cómodos para viajar. Te olvidas de los temibles atascos de las grandes ciudades, tienen precios muy asequibles y puedes llegar a cualquier parte que desees. Asientos confortables sin la tensión de tener que ir conduciendo y pensando en si encontrarás aparcamiento cuando llegues a tu destino.

En lugar de hotel escoge un apartamento vacacional

Si lo que limita las vacaciones es el coste económico, ¡no hay problema! Las costumbre suele ser elegir un hotel donde quedarse. Parece más cómodo porque tienen servicio de limpieza y la comida puede estar incluída. Pero hay otra opción que resulta más interesante, en especial, en sentido económico y son los apartamentos vacacionales.

En ellos tienes más libertad de movimiento porque no tienes que seguir a rajatabla unos horarios impuestos. Te levantas cuando quieres, desayunas, comes y cenas cuando te apetece y vas a donde quieras sin tener que estar pendientes de horarios. Si no te apetece cocinar siempre hay opciones de sitios baratos en todas las ciudades turísticas para comer sin gastar demasiado.

Otra de las cosas buenas de estos apartamentos es que pueden estar cerca de la playa y, algunos, tener piscina. A los niños, estas zonas comunes, les encantarán. Podrán conocer a otros niños y jugar todo el día sin peligro. Viajar en familia con los más pequeños de la casa es más cómodo si uno se aloja en apartamentos que en hoteles.

Un destino exótico: Cuba

Si lo que te apetece es perderte en un lugar lejano donde poder disfrutar de tranquilidad, una cultura nueva, hermosas playas y, además, que puedas entender el idioma entonces tienes que viajar a Cuba.

Cuba es un gran lugar gracias a su maravilloso clima, sus increíbles playas de aguas cristalinas donde tomar el sol, aprender a mover las caderas con su música y podrás practicar deportes tanto de agua como el submarinismo como de montaña haciendo senderismo por sus maravillosas rutas montañosas llenas de paisajes que no podrás olvidar.

¿No quieres salir de España? Visita Cádiz

Si no quieres darte una paliza de muchas horas en avión aquí mismo, en España, hay muchos lugares increíbles para descubrir.

Si te gusta el sol, la playa y la gente con mucho arte vente para el sur y disfruta de la encantadora ciudad de Cádiz.

Cádiz tiene mucho que ver como la Plaza de las flores o el Mercado Central. También tiene pueblos maravillosos que visitar como Chiclana. Aquí encontrarás el chiringuito Pura Vida donde podrás degustar comida andaluza aderezada con buena música. Un lugar ideal para toda la familia frente a la playa.