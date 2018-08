La Fiscalía denuncia posibles vertidos de aguas residuales

6:20 AM

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado posibles vertidos de aguas residuales en la costa de El Rosario. Así lo recoge un escrito del pasado 9 de julio al que ha tenido acceso este periódico, que resulta después de una denuncia presentada en septiembre del pasado año por la Plataforma Ciudadana El Rosario, que ha hecho público este nuevo paso judicial en una publicación que han realizado en la red social Facebook.

A través de un comunicado, el ayuntamiento informó ayer de que todavía no ha recibido notificación oficial por parte de la Fiscalía, y planteó que, en toda la urbanización de Tabaiba, desde su construcción en los años 70 del pasado siglo, la eliminación de las aguas negras domésticas se llevaba a cabo a través de fosas sépticas y pozos absorbentes que no cumplían las exigencias sanitarias mínimas que demandaba un núcleo poblacional de esta entidad. "Los problemas de posibles vertidos (de los que nunca se ha podido verificar su procedencia exacta) en parte del litoral de Tabaiba es un problema de años, debido a que no se puso solución en su momento. De hecho, el Ayuntamiento de El Rosario cerró al baño la playa Nudista (Tabaiba 2) en septiembre de 2012, por orden de Salud Pública, y permanece en ese estado, de forma permanente, desde 2014", señalaron.

Además, la institución aseguró que está trabajando en alcanzar una solución. "Como es sabido, el Ayuntamiento de El Rosario está formado por un nuevo equipo de gobierno desde junio de 2015 y, desde esa fecha, se trabaja en solucionar este problema heredado, como tantos otros", expresó en el escrito, en el que también manifestó que, junto al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), ejecuta acciones desde esa fecha tendentes a solucionar los posibles vertidos en esa zona del litoral del Tabaiba a través del proyecto de "Reubicación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Tabaiba", que ha experimentado algunos avances en los últimos años.