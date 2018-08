Ninguna industria puede recibir licencia en el polígono de Mirca

6:20 AM

El PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz Juanjo Cabrera, ha denunciado "la desidia e incapacidad" que el Grupo de Gobierno (PSOE-CC) está demostrando con la zona industrial de Mirca.

Cabrera advierte de que en la actualidad "ninguna empresa puede obtener licencia para instalarse" en este espacio, ni la podrá recibir "hasta que esté urbanizada" toda la zona. Con esa realidad sobre la mesa, el gobierno municipal "se está perdiendo en aspectos que deben estar en manos de los técnicos y juristas", olvidándose de buscar desde el punto de vista político "una solución a lo realmente importante, que es disponer del polígono industrial de Mirca", cuyo desarrollo "tiene abandonado".

El PP ha propuesto una alternativa para la urbanización definitiva de estas parcelas. La apuesta de los populares radica en que el ayuntamiento, a través de convenios con otras instituciones, aporte la totalidad de los fondos (tres millones), y se lleven a cabo las obras necesarias "para que las industrias que lo deseen puedan, de una vez, instalarse en Mirca y no se sigan marchando hacia otros municipios".

Cabrera defiende esa opción: "las instituciones que participen en este acuerdo finalizarían la urbanización en favor del interés general, y luego cada propiedad tendría una carga que en caso de venta o de solicitud de licencia para cualquier actuación, se tendría que abonar. Es una fórmula legal, que nos permitiría disponer por fin de una zona industrial, a la que a veces no le damos la suficiente importancia por no ser conscientes del desarrollo económico y empleo que perdemos en Santa Cruz de La Palma".

El portavoz del PP recuerda que la legislatura pasada "se hizo un estudio de lo que faltaba por ejecutar y lo que costaba finalizar la urbanización" de la zona industrial, llegando además a realizar "dos actuaciones con subvenciones de Industria" de fondos europeos. Fue un mandato donde se instaló la ITV.

Sin embargo, el exalcalde reconoce que "pese al esfuerzo y a las obras que se realizaron, a ese ritmo no se acabaría la urbanización" de este espacio "ni en diez años". Si encima ahora el actual Grupo de Gobierno "no hace nada en toda la legislatura, sigue con su habitual pasividad y pierde, como ya ha ocurrido, alguna subvención, pues no será nunca una realidad". Y es que "lo único que han hecho es celebrar una reunión con los propietarios, encuentro que fue forzado por una moción presentada por el Partido Popular y de cuyo contenido se desprende que se celebró simplemente para ganar tiempo, sin ninguna intención por parte del Grupo de Gobierno de avanzar en el desarrollo de la zona industrial".

SANTA CRUZ