Susi Díaz, nombre insigne en Culinaria 2018

6:29 AM

Se trata de una de las cocineras más mediáticas de nuestro país y "alma mater" del restaurante La Finca (Elche, Alicante, una estrella Michelín) y será uno los atractivos del programa del Congreso Culinaria Tenerife 2018 que se desarrollará en el municipio de Adeje los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre. En principio no entra en detalles de lo que será su propuesta pero sí que estará inspirada en los cuatro elementos -fuego, agua, aire y tierra-.

"En Culinaria -asevera-, cada taller, cada ponencia tendrá esa cercanía tan familiar e, incluso, las dudas que tengamos de cualquiera de las temáticas previstas se resuelven de forma personal y directa en los mismos corrillos; en los grandes congresos el contexto es más universal, más lejano. Además, creo que un encuentro eminentemente profesional como Culinaria tiene influencia relevante y es beneficioso no solo para el colectivo de cocineros sino también para la propia isla en su evolución como destino culinario cada vez más reconocido".

"En esta ocasión presentaré algo en lo que estamos trabajando en el restaurante La Finca inspirado en los cuatro elementos, que son fundamentales en la cocina y en nuestra misión de transportar y envolver las sensaciones culinarias definitorias de nuestra filosofía a la mesa". "En este sentido -añade-, pretendemos aportar como siempre un plus conceptual y gustativo a los comensales porque no se trata simplemente de que prueben los sucesivos pasos de un menú degustación, sino que aprecien el vínculo con los cuatro elementos con un hilo argumental más profundo. Por ahora no puedo contar más y lo desvelaré en el Congreso".

Cabe recordar que la que ha sido miembro del jurado y conductora del programa televisivo "Top Chef" conforma esa pléyade de ponentes entre los que se encuentran los también estrellas Michelín Oliver Peña (restaurante Enigma, Barcelona, de Albert Adriá), Miguel Navarro (restaurante Es Fum, Mallorca,) y Javier Aguiar (restaurantes Tickets, Pakta y Hoja Santa, Barcelona).