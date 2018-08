"El equipo me transmite que está preparado para competir"

6:28 AM

Joseba Etxeberria afirmó, en varias de las respuestas que ofreció en la rueda de prensa de ayer, que el Tenerife está preparado para entrar en la competición. También advirtió de que su primer rival, el Nástic, planteará un encuentro "muy exigente" y confirmó que, por las bajas de Aitor, Tyronne, Joao y Montañés, hoy convocará a uno de los cuatro canteranos incluidos en la pretemporada.

¿Qué tal llegan al inicio?

Me hubiera gustado jugar antes el primer partido, pero las cosas vienen así. Se nota que estamos en semana de competición, porque la intensidad en los entrenamientos ha subido un pelín más, si cabe, dentro de una pretemporada muy exigente. Estamos preparados y sabemos que habrá mucha igualdad en la categoría. Ya lo vamos a ver ante el Nástic, en su campo. Somos conscientes de que tendremos que hacer un partido muy bueno para ganar, pero veo al equipo preparado. Estamos muy mentalizados para este partido y ojalá que estemos bien.

Al final, la lista de bajas por lesión se queda en cuatro jugadores.

Tyronne, Aitor, Paco y Joao no tienen opciones de viajar. Por lo menos vendrá un jugador del filial. Tenemos una plantilla compensada, sabemos que estas situaciones se pueden dar y para eso también están los chavales, para ayudar.

Montañés se ha lesionado al final de una pretemporada que estaba siendo buena para él. Una pena.

Es un paso atrás, pero parece que no es tanto como pensamos en un principio. Se le hicieron diferentes pruebas y paró esta semana por precaución. Esperamos que para la siguiente ya esté bien. Sabemos que este tipo de contratiempos pueden suceder. Iremos a Tarragona con los que estamos. Queremos empezar bien, y empezar bien es empezar ganando.

¿José Naranjo y Chilunda están listos para jugar?

Es verdad que ser nuevo en un equipo y tener que entrar en la dinámica del día a día y adaptarte a una forma de jugar, es un hándicap, pero con ellos todo ha sido normal. No habrá problemas para contar con ellos desde el primer día.

¿Cómo ve a Chilunda?

Mejor. Nos asustamos con él en el primer entrenamiento, porque tuvo un mal gesto en la rodilla. Fue simplemente un susto. Al día siguiente pudo entrenar con normalidad. La idea que tengo es que vaya convocado. Luego veremos si puede participar o no. Ya conocíamos su capacidad en cuanto al juego y sus condiciones físicas, pero queríamos ver cómo se adaptaba a nuestra forma de entrenar, porque todo es nuevo para él y es muy joven. Y su respuesta está siendo muy buena. Ha venido con muchísima ambición y con ganas, y eso ayuda mucho a mejorar. Veo que poco a poco está haciendo más cosas. Evidentemente, hay que ir moldeándolo, pero se está adaptando muy bien, y no solo él, sino toda la gente que ha llegado de diferentes sitios, de diferentes clubes y culturas. El grupo les ha acogido y eso es algo que me da mucha tranquilidad.

En el caso concreto de Naranjo...

Está trabajando muy bien. Es verdad que la pretemporada que hizo en su anterior equipo no fue muy exigente, porque no tuvo demasiada carga. Llevaba un tiempo sin exigirse demasiado y es normal que le haya costado un poco más, pero veo que cada vez está mejor. Se le ve más suelto y con más confianza, está con muchas ganas de ayudar. Está mejorando mucho y rápido. Por sus características, encaja perfectamente en mi forma de jugar. Es lo que queríamos. Está llamado a marcar diferencias y queremos que se vaya soltando cada vez más y que se sienta más a gusto para que se atreva a hacer todo lo que sabe. Ya veremos si juega de inicio o no, pero estoy contento con la evolución que está teniendo. Cuando llegó, vimos que estaba bastante por detrás del nivel medio del grupo, en cuanto a estado de forma, pero tiene unas condiciones físicas muy buenas, se ha ido integrando muy bien y su evolución está siendo positiva.

¿La duda de la alineación estaría en las bandas?

Iremos viéndolo. Tenemos las bajas de Joao y de Paco, que juegan por fuera, en los extremos, pero tenemos alternativas en cuanto a posiciones. Dentro de cada demarcación hay jugadores diferentes y eso te da muchas alternativas. Me gusta plantear los partidos de catorce contra catorce, porque nunca sabemos cuándo se pueden decidir, y el hecho de tener diferentes alternativas dentro de posiciones similares, me permite abrir un poco el abanico. En ese aspecto estoy tranquilo. Además, el nivel de la categoría ha subido mucho y no voy a tener que invertir tanto tiempo en hablar de estar alerta y con las orejas tiesas. No hay más que ver el nivel de jugadores que están firmando los equipos de Segunda.

¿Es lo que ha pedido en las últimas charlas?

Más que nada, hablamos de las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar en Tarragona, porque el Nástic es un equipo que juega muy bien y que tiene futbolistas técnicamente muy buenos. Intentaremos neutralizar todo eso e incidiremos en los puntos débiles que puedan tener ellos. Más allá de eso, veo que el equipo está bien, que está preparado para la competición. Ojalá podamos dar nuestra mejor versión y traernos los tres puntos.

¿Nano es el delantero ideal para su estilo de juego?

Antes de que llegara sabíamos que un jugador de sus características nos iba a dar mucho. Todos los entrenadores queremos que vengan los mejores jugadores, pero cada entrenador tiene su forma de jugar. Los buenos futbolistas se adaptan a todo, pero hay algunos a los que les va mejor un estilo, y a mí que me gusta ir a por los partidos desde el principio, apretar desde arriba y no esperar a que pasen las cosas, sino ir a provocarlas, asumiendo que a veces te pueden coger. Prefiero que se juegue más en campo rival que en campo propio, y ayuda tener jugadores de estas características.

¿Cómo es el Nástic?

Es un equipo que tiene buenos futbolistas. Sobre todo destacaría su nivel técnico. Son buenos en todas las líneas y eso les permite circular el balón con mucha precisión. Por ello tendremos que estar muy ordenados y muy juntos. En la medida de lo posible, intentaremos ahogarles para que no saquen el balón con fluidez. Trataremos de que no se sientan cómodos, que se juegue más en su campo que en el nuestro, ser muy intensos en todas las disputas, saber jugar cuando haya espacios, correr... Y cuando tengamos la iniciativa en campo rival y el Nástic esté ordenado, que lo hace muy bien y rápido, jugar rápido para que en sus basculaciones podamos encontrar espacios. Sabemos que no va a ser fácil y que nos van a exigir muchísimo, pero por otro lado veo que estamos preparados.

¿Es una ventaja tener la plantilla cerrada o todavía esperan algo del mercado de fichajes?

Tenemos que estar atentos a todo lo que pueda pasar, a cualquier movimiento, hasta que se cierre el mercado, pero el hecho de haber empezado desde el primer día con la mayoría de los jugadores de la plantilla, es una ventaja para consolidar los conceptos que hemos trabajado desde mi llegada al club. Te facilita las cosas a la hora de incidir en lo que quieres hacer, en el reparto de minutos en los entrenamientos y en los partidos, pero lo que verdaderamente importa empieza ahora, y lo que me transmite el equipo es que estamos preparados. Pero luego hay que competir, hay que preparar el partido y dar el mejor nivel para ganar un partido muy difícil.

¿Es muy diferente iniciar un proyecto desde cero, como ahora, que cuando llegó al club en febrero?

Todo son ventajas. Cuando llegas a un equipo con la competición avanzada, tampoco tienes tanto tiempo para meter toda la información que quieres, porque tienes que jugar desde el primer día y no quieres saturar a los jugadores. En cambio, en la pretemporada sí tienes tiempo para todo eso, para corregir más cosas, incidir en lo que ya tiene asimilado el equipo... La única forma de ser mejores es corrigiendo lo que nos cuesta más o hacemos mal, pero sin olvidarnos de mantener lo que el equipo estaba haciendo bien. En ese aspecto, es una ventaja poder tener más tiempo. Además, la estancia en Marbella nos permitió trabajar mejor, conocernos todos mejor en el día a día... La convivencia durante una semana entera ayuda mucho. Cuanto más nos conozcamos todos, más información vamos a manejar, y así es más difícil fallar.

¿Siente que ha evolucionado desde que empezó en el Tenerife?

Mi intención ha sido siempre la misma. Trato de explicar cómo quiero que jueguen mis equipos y convencer a los futbolistas de que ese estilo nos va a acercar más a la victoria. No deja de ser un juego. Los partidos hay que disputarlos y hay veces en las que rival está mejor y más acertado, y eso también hay que aceptarlo y asimilarlo. No creo que haya cambiado mucho en mí. Tengo la sensación de que los jugadores ya tienen muy claro cómo quiero que juegue el equipo tanto en defensa como en ataque. Siempre he dicho que es muy importante que la armonía del grupo sea muy buena, porque si queremos jugar de esta forma, tenemos que entrenar a tope. Con esta intensidad y en este tipo de situaciones siempre hay rifirrafes y jugadas un poco subidas de tono, y si el ambiente es bueno, todo acaba mejor.