"No tengo datos que indiquen que empeoraremos resultados en 2019"

6:29 AM

El secretario insular de Coalición Canaria (CC) y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, hace un repaso en EL DÍA de los temas de actualidad de Tenerife y la situación política previa a los comicios locales de mayo de 2019.

¿Está CC en Tenerife en su mejor momento?

Está en un momento de madurez, aunque es una formación política que solo tiene 25 años de historia. Así estamos readaptando la organización política al momento actual que nos está tocando vivir, momento en el cual prima como elementos fundamentales su fortaleza, su cohesión y su unidad como partido. Es precisamente esta unidad y la gran participación de las bases lo que, poco a poco, nos lleva a tomar una serie de decisiones que nos apuntalarán como partido político y opción de gobierno de cara a las próximas elecciones de 2019.

Si CC pierde instituciones claves en 2019, ¿teme una desbandada en su formación política?

En absoluto, nunca ha sido esa una de nuestras características. Nosotros estamos a las duras y a las maduras. A CC le une algo más que las instituciones y los gobiernos; le une sus principios ideológicos y una amplia base de afiliados y afiliadas, más de 12.000 en Tenerife. Ahora bien, como cualquier partido político aspiramos a gobernar las instituciones, ya que eso supone una oportunidad para poder llevar a cabo nuestros proyectos para los municipios, para Tenerife y para Canarias. Y donde no gobernamos seguiremos existiendo. Esto lo demuestra que tenemos 14 alcaldes, pero CC existe como partido en los 31 municipios de Tenerife. Cuando nos ha tocado ir a la oposición, hemos estado trabajando con nuestros portavoces: con honestidad, trabajo y compromiso.

¿Con qué posibilidades ve a su formación política en el Cabildo de Tenerife repitiendo como cabeza de lista Carlos Alonso?

Con las mejores posibilidades y gran optimismo, por eso hemos nombrado a Carlos Alonso, por aclamación, candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. No sólo es nuestro candidato, es y será el mejor candidato de todos los que se presente, y esto no es casual. Carlos Alonso lo ha demostrado durante el presente mandado, es una persona, seria, rigurosa, comprometida con Tenerife y, sobre todo, y esto es lo más importante, comprometido con el bienestar y la formación de las personas. Será recordado, cuando acabe su etapa en la presidencia, como el presidente de las personas. Jamás se había hecho una apuesta tan contundente y con tanta ficha financiera por la educación, la cultura, las nuevas tecnologías, el empleo y la formación. Proyecto que el propio Carlos Alonso denomina Tenerife 2030.

¿Y la también repetición en la lista de Bermúdez en Santa Cruz?

José Bermúdez es nuestro candidato y además el mejor candidato que puede tener un partido político a la alcaldía de Santa Cruz. Bajo mi opinión ha hecho un trabajo muy eficaz y extraordinariamente eficiente, consolidando a la capital de Tenerife como una ciudad puntera, moderna, cosmopolita y con capacidad de generar empleo y nuevas oportunidades. Es un buen alcalde y tenemos toda la confianza en que las urnas avalarán su trabajo y el de su equipo. No tenemos dudas de que después de las elecciones de 2019 seguirá siendo el alcalde de la ciudad; el trabajo lo avala.

La legislatura en La Laguna no ha sido fácil. ¿Cómo la ha visto? ¿Qué tiene que decir al comportamiento de la oposición lagunera?

Ha sido un mandato municipal convulso, difícil, lleno de mucho odio y rencor personal por parte de los partidos de la oposición o, por lo menos, por una parte de dicha oposición. Esta situación se ha contrarrestado con mucho trabajo por parte de su alcalde y de su grupo de gobierno. Mientras que la oposición se ha dedicado a correr y destruir, sin programa de gobierno alternativo. El alcalde, con su grupo, se han dedicado a sacar adelante proyectos de envergadura para la ciudad de Los Adelantados; y esa es la diferencia entre entender la política desde la seriedad y el compromiso y los que la entienden desde la frivolidad y la mezquindad. CC fue la fuerza mas votada en las elecciones de 2015 y eso merece un respeto.

¿La apuesta ganadora en La Laguna es José Alberto Díaz?

Por supuesto, si no lo pensáramos así José Alberto Díaz no sería nuestro candidato y, sin embargo, lo es. Y además la Asamblea de La Laguna lo eligió por aclamación. Está haciendo un buen trabajo como alcalde y tiene nuestra confianza y nuestro apoyo para que continúe. Las urnas valorarán su trabajo.

¿Y el regreso de Ana Oramas a La Laguna? ¿La candidatura de la diputada nacional de CC no garantizaría un mejor resultado en el propio Aguere, así como al Cabildo y Parlamento de Canarias?

Ana Oramas fue una excelente alcaldesa durante 12 años, como posteriormente lo fue Fernando Clavijo durante 6 años y, actualmente, lo es José Alberto Díaz. Cada uno ha marcado y sigue marcando una etapa. Oramas es actualmente una gran diputada nacional. La única voz que tiene Canarias en Madrid hablando y exigiendo mejoras e inversiones para nuestra tierra desde la libertad y el compromiso con su tierra. Su presencia en Madrid actualmente es imprescindible y si por mí fuera debería volver a ser nuestra candidata en las elecciones Generales de 2020, pero es una decisión que se tomará en su momento y también tendremos que escuchar su parecer. Ana Oramas es una política de raza y siempre ha estado a disposición del partido, ahora bien, nunca ha entrado en nuestros planes volver a presentarla como candidata a La Laguna. Tenemos a José Alberto Díaz y es un excelente candidato.

Usted repetirá en La Orotava. ¿Está ilusionado? ¿Cómo ve la posibilidad de repetir otra vez una mayoría absoluta? ¿Le gustaría ir en la lista al Cabildo de Tenerife?

He sido proclamado candidato a la alcaldía de La Orotava a propuesta de los afiliados y las afiliadas de mi municipio en una asamblea general, y sí que estoy ilusionado y con ganas de afrontar nuevos retos a lo largo del próximo mandato. En el caso de que no tuviera ilusión ni ganas, nunca hubiera aceptado ser candidato. No me planteo sacar mayoría absoluta, eso es secundario y sería por mi parte una soberbia planteármelo antes de la celebración de las elecciones. Por ahora, solo soy candidato a la alcaldía al igual que el resto de candidatos de las demás fuerzas políticas. Competiremos en igualdad de condiciones de cara a las próximas elecciones, y serán las urnas las que decidan. Afronto estas próximas elecciones con ilusión y además con mucha humildad, y que las urnas hablen desde la libertad y la democracia.

En cuanto a la posibilidad de ir en otras listas en las próximas elecciones, a fecha de hoy ni me lo planteo, ni me lo han planteado. Siempre he sido una persona disciplinada y estoy a disposición del partido. Es pronto para tomar ese tipo de decisiones, ya veremos que ocurre a lo largo de los próximos meses.

¿Cómo ve las opciones de su formación política en el norte?

Es precisamente en el norte de Tenerife donde CC históricamente siempre ha estado muy bien posicionada, ahí nació el germen nacionalista hace varias décadas. Así, actualmente, tenemos seis alcaldías y no tengo ningún dato objetivo que me indique que en las próximas elecciones de 2019 vayamos a empeorar estos resultados. Es más, aspiramos a revalidar todas estas seis alcaldías y estamos muy ilusionados por gobernar en nuevos municipios del norte. El trabajo que hacen nuestros portavoces en la oposición en los municipios donde no hemos gobernado, ha sido y es ejemplar.

¿Cómo ve el futuro de su formación en Puerto de la Cruz y Los Realejos? ¿Y qué opciones tienen en otros municipios del Norte?

En Puerto de la Cruz actualmente cogobernamos con un pacto con el Partido Popular, y Sandra Rodríguez, como ya sucedió en 2015, repetirá como candidata a la alcaldía en 2019. Estamos trabajando, junto con su comité local, para sacar un buen resultado electoral. El trabajo que han realizado nuestros cuatro concejales y, especialmente, nuestra candidata Sandra Rodríguez al frente del Área Económica del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha sido brillante y ha devuelto la estabilidad económica al municipio.

En Los Realejos presentaremos un nuevo candidato a la alcaldía con un equipo renovado, y el objetivo es remontar en número de votos y en número de concejales. Para eso estamos trabajando, nuestro primer objetivo es volver a tener grupo político propio, a partir de ahí, el voto de los vecinos y las vecinas dirá donde nos colocan en el próximo mandato, pero estamos ilusionados.

¿Le preocupa la pérdida de apoyos y de alcaldías en el sur?

La situación política de los municipios del Sur es actualmente la siguiente: hay 4 alcaldías del PSOE, 3 alcaldías de CC y 1 alcaldía del PP. Así, no estamos tan mal situados como aparentemente nuestros adversarios políticos dicen. Así y todo, no nos conformamos, y nos hemos planteado como objetivo mejorar los resultados de 2015. Ya veremos qué ocurre en 2019, pero adelanto que vamos a dar alguna sorpresa. Las encuestas avalan el trabajo de nuestras alcaldías y el de nuestros portavoces en la oposición que ha sido serio y constante.

¿Granadilla es su mejor baza?

Granadilla es una de nuestras bazas. Ahí pretendemos revalidar la alcaldía en dicho municipio. Nuestro objetivo es aumentar en número de votos y en número de concejales. El trabajo de José Domingo Regalado al frente de la alcaldía está siendo muy riguroso, serio y eficaz. Estoy seguro de que los vecinos y las vecinas de Granadilla valorarán de forma justa este trabajo y lo premiarán en las urnas en 2019.

¿Cómo van los pactos en Güímar, Arico y San Miguel?

Los pactos de estos tres municipios en general han funcionado muy bien con las lógicas discrepancias puntuales de la convivencia del día a día. Pero en el cómputo global han sido tres pactos muy positivos y se han logrado de forma conjunta importantes y grandes objetivos para la vecindad de los tres municipios.

En municipios importantes como Arona, Adeje o Guía de Isora, su partido parte con desventaja y en la oposición. ¿Qué opciones tienen? ¿Lo dan por perdido?

En Arona llegamos a gobernar durante varios mandatos con mayoría absoluta, después los avatares de la política nos llevó a perderla, pero hemos seguido trabajando. Actualmente tenemos un nuevo equipo de trabajo renovado en personas y en ilusiones, y así afrontaremos las próximas elecciones con el objetivo de recuperar el apoyo electoral que antaño tuvimos. Estamos muy ilusionados de conseguirlo con un candidato como es Antonio García Marichal, una persona seria, responsable y honesta. En Adeje y en Guía hace muchos años que estamos en la oposición y en la oposición hemos seguido trabajando presentado propuestas de mejoras para ambos municipios. Hace varios mandatos también gobernamos ambos municipios con mayorías absolutas y no renunciamos a volver a gobernar, para eso están trabajando los comités locales de ambos municipios.

¿Se arrepiente de haber apoyado al PSOE en el Gobierno de Candelaria?

En absoluto, fue un buen pacto mientras duró, después el pacto se rompió y hemos seguido trabajando en la oposición con Carlos Sabina al frente. Es un claro ejemplo que CC nunca deja de estar, cuando gobernamos estamos y cuando pasamos a la oposición nos quedamos trabajando, aportando propuestas y soluciones a los problemas de Candelaria.

¿Cómo ve a sus rivales políticos en la Isla, especialmente al PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos?

Los veo a todos por igual, con respeto y como rivales y adversarios políticos. Así, una vez pasen las elecciones, es nuestra obligación sentarnos para hablar y llegar acuerdos con aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Los municipios, los Cabildos y Canarias necesitan gobiernos estables, y donde no hay mayorías absolutas habrá que negociar y buscar mayorías solventes de gobierno.

Hay asuntos clave en Tenerife aún sin resolver. ¿Le preocupan las carreteras, la situación de colas en la TF-5, en la TF-1 y el cierre del anillo?

Por supuesto que me preocupan las carreteras y las colas que todos padecemos. Pero poco a poco se van alcanzado objetivos de mejora, así hace unos días el Gobierno de Canarias nos anunciaba la licitación de la obra del cierre del anillo insular por 300 millones. Eso mejorará las carreteras y disminuirá las colas. Es una excelente noticia.

También el Cabildo está tomando importantes decisiones para mejorar e incentivar el transporte público y la construcción de nuevas vías y enlaces. Estas decisiones también mejorarán las carreteras y disminuirá el tráfico.

¿Debe estar la ciudadanía contenta con las obras del Hospital del Norte? ¿Sigue habiendo carencias? ¿Y las infraestructuras sanitarias en el Sur, son las idóneas?

Siguen existiendo carencias y aún no son las idóneas. Pero poco a poco van teniendo mejoras sustanciales en los hospitales del Norte y del Sur. En unos pocos años estarán culminadas ambas infraestructuras y tendrán todas las prestaciones a la que el Gobierno de Canarias se ha comprometido. Sabíamos desde los inicios de ambas obras, que estábamos hablando de grandes infraestructuras con importantes inversiones. La crisis que todos hemos sufrido de 2008 a 2014 dilataron las obras y la culminación de dichas prestaciones. A fecha de hoy, ambos hospitales están entrando en la fase final de las obras y se continúan llevando a cabo mejoras sustanciales de sus prestaciones. Estoy seguro de que todos los consejeros y consejeras de Sanidad de estos últimos 15 años habrán hecho todo lo que estuvo en sus manos y los ha habido de CC, del PSOE y del PP. No olvidemos que CC, salvo a lo largo de este último año, nunca ha gobernado sola, siempre lo ha hecho en pactos de gobierno, una vez con el PP y otras con el PSOE. No es justo que ahora se solo y exclusivamente a CC, en política ni en la vida vale todo por un puñado de votos. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando todas las formaciones políticas de forma conjunta y con un fin común, la mejora de sanidad de forma global y la culminación cuanto antes de ambos hospitales.

La Orotava, con nuevo modelo de desarrollo

Francisco Linares afirmó que la Villa de La Orotava es un municipio que se ha ido convirtiendo a lo largo de las últimas décadas en "una ciudad moderna y de clara referencia en muchos sentidos en el norte. Para los próximos años deberán asumir las futuras corporaciones una serie de hitos e importantes retos, los cuales considero fundamentales para el desarrollo global y sostenible de nuestra villa. Aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un plan que debe ser aprobado en el primer año del próximo mandato y dará al municipio un nuevo modelo de desarrollo para la Villa de La Orotava, donde primará el crecimiento mesurado, el desarrollo de un turismo sostenible, la desaparición de cientos de miles de suelo urbanizable para convertirlos en suelo rústico o de desarrollo rural, la conservación de El Rincón como un espacio natural protegido, la puesta de marcha de la Vía de Circunvalación del municipio. Todos estos factores contribuirán para seguir en la lucha de convertir a La Orotava en Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

La Vía de Ronda, objetivo para el próximo mandato

En su opinión, la Vía de Ronda o de Circunvalación de la Villa debe ser "uno de los objetivos fundamentales de cara al mandato 2019-2023. Ahora bien, no se podrá culminar en un único mandato, estamos hablando de una inversión de más de 50 millones que necesitará financiación del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife e incluso del Gobierno de España, ya que también será una de las vías de interés regional y nacional, al conectar con la TF-21, carretera que ya tiene proyecto y ficha financiera de 32 millones de euros que sufragará casi íntegramente el Cabildo de Tenerife. Por lo tanto será una de las vías que en el futuro tenga acceso directo al Parque Nacional del Teide, cuyo efecto será la descongestión del tráfico".

El PGO, a exposición pública a final de año

El alcalde orotavense también aseguró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de La Orotava saldrá a exposición pública "a lo largo del último trimestre de este año, y desde esa fecha hasta que el presente mandato acabe en mayo de 2019, nos dará tiempo de estudiar y contestar la mayoría de las alegaciones presentadas por los vecinos y por las vecinas". También añadió que a la largo de 2019 el PGO será "enviado por la nueva corporación municipal al Gobierno de Canarias, que es la administración que dará su aprobación definitiva. Esperamos antes de que finalice ese mismo año 2019", expuso Francisco Linares .