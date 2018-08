El Cotarro

TODOS SE QUEJAN... PERO A TORO PASADO

Ahora todo el mundo, autoridades, medios de comunicación y vecinos, directa o indirectamente afectados, están que se suben por las paredes, rechinando y rasgándose las vestiduras cuando ya ha pasado algo. Sucedió con lo de la pasarela marítima de Vigo, donde al alcalde, Abel Caballero, lo están poniendo bonito y como "culpable" de los males. Sucede en Génova con el puente Morandi, donde el "malo" es el alcalde Marco Bucci. Y en el milagroso incendio del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), tres cuartos de lo mismo. Se quejan a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud (SCS) de que falta seguridad. Todos nos quejamos y seguramente con razón, pero siempre a toro pasado, cuando el mal ya ha ocurrido y tenemos que lamentar víctimas y daños materiales. La mente previsora, brilla por su ausencia...

NO ESPEREMOS A QUE VUELVA A SUCEDER

Cuando veo hechos y sucesos como los ya mencionados, me acuerdo de las torres de electricidad de la autopista del sur que, durante la tormenta tropical Delta, en noviembre de 2005, se doblaron como si fueran de papel. Nunca se supo a ciencia cierta cuándo se habían revisado sus estructuras y no sé si actualmente pasan alguna inspección técnica. Y cada año me acuerdo de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, y de las de Teno o La Punta, en Tenerife. No sé si las obras necesarias para garantizar su seguridad dependen del Gobierno de Canarias, que hoy preside Fernando Clavijo, o es responsabilidad del Cabildo de Tenerife, que actualmente preside Carlos Alonso, o del ayuntamiento, que regenta (hasta que le presenten la requeteanunciada moción de censura) José Alberto Díaz. Tampoco sé si es cosa de instancias mayores, dependientes de Estado, pero sí sé que hay que garantizar su seguridad ahora mismo, antes de que pase algo.

EL QUE AVISA (OTRA VEZ)... NO ES TRAIDOR

Miles de personas se dirigen a diario hacia La Punta del Hidalgo y otras tantas regresan hacia el norte o el área metropolitana de Tenerife. Y ya el recordado sacerdote, Gilberto Martín Teixé, siendo cura párroco de Punta del Hidalgo, se salvó por los pelos, justo cuando iba por la carretera a decir misa y le cayó una tremenda piedra sobre su pequeño todoterreno. Aunque falleció muchos años más tarde, el bueno de Gilberto Martín (Q.e.p.d.) escapó en aquella ocasión porque, seguramente, el Espíritu Santo iba con él. Pero la verdad es que, al común de los mortales pecadores, nos vendría bien un semitúnel como el que hay a la entrada a Garachico o en la de Santa Cruz de Tenerife desde el Sur. Yo aviso que en los escasos 700 metros de la carretera de La Laguna a Punta del Hidalgo, entre la cafetería Melita y el monumento a Los Sabandeños, se barrunta la tragedia. Uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero el que avisa (otra vez) no es traidor.

POLÍTICOS ESCLAVOS DE SUS AGENDAS

En este tiempo veraniego, de vacaciones y descanso, suelo recordar que nuestros actuales políticos están siendo (más de lo debido) esclavos de sus implacables agendas, que van más allá de sus estrictas responsabilidades. Y creo que esta verdad constatada les está distanciando (peligrosamente) de la realidad de la ciudadanía a la que (se supone) sirven o deben servir, alejándoles de la calle donde la gente de a pie, vive su día a día. Creo que hay que saber "desconectar" para estar con la familia y los amigos como (me consta) lo hacen, por ejemplo, Lope Afonso (PP), alcalde de Puerto de la Cruz; Escolástico Gil (IR-V), alcalde de El Rosario; José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), alcalde de Adeje, o José Alberto Díaz (CC), alcalde de La Laguna. Hay que tener tiempo para hacer deporte y para disfrutar de una comida con larga sobremesa, para echarse un envite con los amigos, y hasta para una parranda.

EL MUNDO, MUSICALMENTE AL REVÉS

Y a riesgo de que me llamen adulón (ladran, luego cabalgamos) debo decir que un ejemplo de saber "desconectar" lo tenemos en el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, que lo mismo lo ves "mandándole" a un bombo legüero, volando un dron, o tocando el timple en una parranda. Lo que ya es "pa nota", sin duda, es ver cómo el mundo (musicalmente hablando) puede volverse al revés, y como un virtuoso y maestro majorero del timple, como lo es Domingo Rodríguez "El Colorao", timplista creador del primer método de timple en escritura solfeística con escalas, estudios y ejercicios, le ceda su timple al propio José Alberto Díaz "El Alcalde", se quede Domingo con la guitarra y, juntos, protagonicen una parranda que hizo historia en la acreditada y veterana tasca "Artillería" de La Laguna. A ver si otros políticos "cogen recortes" y, en cualquier caso, no me dirán que no es más tranquilo y reconfortante para José Alberto esperar la moción de censura cantando una folía.

4 NOMBRES PARA UNA CABEZA DE LISTA

Remato la faena de hoy sin salir de La Laguna, para decirles que, hasta cuatro nombres suenan para encabezar la lista del Partido Popular al ayuntamiento lagunero, de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Antonio Alarcó (hoy senador y concejal portavoz del PP en La Laguna), Ana Zurita (diputada nacional que ya intentó ser candidata a La Laguna), Iván González (concejal que iba a ser candidato en 2015 y le hicieron una "jugadita") y Jacob Afonso (joven empresario y promesa del PP lagunero, hijo de Esteban Afonso, presidente del Orfeón "La Paz"). Entre ellos ya hay movimientos para colocarse en la "pole". Y en el PP me confirman que, al menos uno de esos 3 varones, seguro que no será el cabeza de la lista lagunera.

