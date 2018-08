"A Canarias le falta un gran Museo Marítimo o relacionado con el mar"

6:23 AM

"Ahora nos toca empujar y potenciar el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Ya hay varias ideas para los próximos años para dinamizar este espacio con nuevas actividades", adelantó con entusiasmo la consejera insular de Museos de Tenerife, Amaya Conde (PSOE), organismo dependiente del Cabildo de Tenerife.

Son ya siete los años que Conde lleva al frente de las cuatro sedes de museos (Naturaleza y el Hombre, Ciencias Naturales, Cosmos y la Ciencia e Historia y Antropología de Tenerife), además de los Centros de Interpretación Castillo de San Cristóbal y la Cueva del Viento, y el Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam).

Le queda un ejercicio para acabar la segunda legislatura en la que ha desempeñado esta labor, que ha estado marcada por una serie de altibajos. "Los tres primeros años, con la crisis, fueron muy duros, con recortes, de no poder hacer nada, pero al final hicimos cositas por tener un equipo de gente con ilusión", aseguró.

La filosofía que ha imprimido a su labor ha sido la de complementar las exposiciones permanentes de cada uno de los centros museísticos con la organización de una serie de actividades paralelas enfocadas a atraer a diferentes tipos de público con diferentes alternativas y otros horarios.

Esta tendencia se ha reflejado en actividades como el ciclo NaturJazz (fotografía y música), MusaJapón (cine, gastronomía y música) o Campus Museo (conferencias), que se celebran en el Museo de la Naturaleza y el Hombre; las Acampadas Nocturnas, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, o la Ruta de los Castillos, promovida por el Museo de Historia de La Laguna, entre otras.

La consejera del área defiende la idea de que "en un museo cabe de todo, teatro, cine, música, literatura, etcétera, pero tiene que haber un sustento científico, tanto sea de arte como de otra disciplina. Todos tienen que tener un nivel científico, tiene que realizar estudios, tener publicaciones... Hay que estar abierto, comunicarse de una forma diferente y no ser rígido en este sentido".

Esa es la fórmula principal para poder llegar a los diferentes sectores de la sociedad, tener muy claro lo que se quiere hacer y a quién se quiere llegar. "No hay que hacer un museo para un público flotante, que va y viene, porque no va a tener éxito. Tiene que ser un museo para los locales".

En este sentido aclaró que, a veces, "la gente se obsesiona con el turismo y se hacen cosas enfocadas a él y se olvidan de que los turistas no van a ver cosas prefabricadas, como si fueran a un McDonald's , en todos los sitios iguales. Hay que buscar la esencia, que refleje la idiosincrasia del lugar, que tenga sentido para nuestra gente. Por ejemplo, el Museo de la Naturaleza y el Hombre está centrado entre la Macaronesia, en Canarias y en sus antiguos pobladores".

Esta actitud ha dado como resultado un balance positivo en cuanto a la asistencia de público, que ha aumentado con respecto a años anteriores. Un total de 368.226 personas pasaron por los diferentes centros dependientes de Museos de Tenerife o participaron en su programación durante 2017.

"La asistencia ha aumentado en líneas generales y hemos hecho muchas actividades que van consolidándose con los escolares. Estamos muy contentos con el equipo de didáctica que ha trabajado con la comunidad educativa para adaptar los talleres al currículo escolar, para que lo vean y lo aprendan de otra manera", enfatizó.

Los datos de 2017 indican que las exposiciones permanentes de los museos fueron visitadas por 134.360 personas, un 10,76% más que el año anterior, de los que 43.000 fueron turistas. Destaca la buena evolución de los colectivos relacionados con la educación, ya que más de 30.500 escolares (+17%) y cerca de 5.000 docentes visitaron las muestras estables de los museos.

Por sedes, el Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH) fue el más visitado, con 51.734 visitantes (+12%), de los que 23.700 fueron turistas y 15.000 docentes. El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) recibió en 2017 un total de 49.452 visitantes, el 85% de la audiencia fue público local, 13.500 de ellos escolares y docentes.

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT) mejoró notablemente sus registros de visitantes a sus dos exposiciones permanentes en Lercaro y Casa de Carta, pues alcanzó las 33.174 personas (+22%), con una audiencia foránea cercana al 40%.

A pesar de que la asistencia mejoró en el MGAT de La Laguna, Amaya Conde adelantó que "ahora nos toca empujar y potenciar el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Ya hay varias ideas para los próximos años para dinamizar este espacio con nuevas actividades. La idea es atraer a un público más joven, de 18 a 20 años, al que cuesta mucho traer al museo".

La intención es proponer a este sector social diferentes actividades que girarán en torno a la cultura urbana. "Me han gustado las propuestas que me han hecho porque se trabaja mucho en actividades de cultura urbana, no solo musicales, sino de diverso tipo".

A pesar de que no quiso facilitar más detalles sobre este programa, sí adelantó que "estamos en un proceso de ir ampliando el Museo de Historia. Estamos con el diseño, pero tenemos muchas colecciones que no están expuestas y hablan de la historia. Eso se va a ir haciendo durante este año y el que viene".

También mostró su intención de trabajar en el Museo de Casa de Carta, la otra sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife en Valle Guerra. "El proyecto está más verde, pero vamos a replantear todas las exposiciones, las vamos a cambiar y se va a trabajar más sobre temas de vestimenta. Tenemos mucha colección de vestimenta, pero gran parte está en el almacén".

El objetivo es aprovechar más las instalaciones de la Casa de Carta. "Trabajar más con ese concepto, aparte de mantener el jardín, la huerta y la cocina del siglo XIX. Se bajaría la etnografía, porque hay muchos espacios culturales que trabajan ese aspecto en la isla, y se centraría más en la indumentaria y los textiles", matizó.

Cuestionada sobre si existe algún proyecto para dotar a la isla de un Museo del Mar, aclaró que "sí se planteó en su día, pero se quedó parado. Lo hablamos en su momento con varias instituciones y Puertos de Tenerife acogió la idea. Tenían su planteamiento, pero no te puedo decir como quedó el asunto, porque ellos lo asumieron".

Confesó desconocer absolutamente cómo está el proyecto, aunque si comentó que "yo siempre ha dicho que a Canarias le falta un gran Museo Marítimo o relacionado con el mar. Quedó en manos de la Autoridad Portuaria, pero eso no es cuestión de competencias. Podemos colaborar porque sabemos cómo se gestiona un museo. Estamos a disposición de la Autoridad Portuaria para cualquier tipo de asesoramiento. No es cuestión de quién lo inaugure. Nos da igual. Me encantaría que hubiese más museos en la isla, vendría bien a todo el mundo a nivel cultural. Aquí vamos a estar para cualquier asesoramiento, siempre estaremos dispuestos a lo que quieran de nosotros", apuntó.

Con respecto a que el Museo Iberoamericano de Artesanía de La Orotava no sea de su competencia, indicó que "depende de artesanía. No te puedo contestar mucho sobre este tema porque no estaba cuando se tomó esa decisión, pero creo que funciona muy bien".

La misma contundencia mostró en relación al museo El Quijote en el Mundo, ubicado en el IES Mencey Acaymo de Güímar. "Está en un instituto y la responsabilidad es del Gobierno de Canarias, aunque nosotros hemos ayudado en todo lo que hemos podido y seguiremos haciéndolo".

Amaya Conde está muy satisfecha con el equipo humano con el que ha trabajado todos estos años, "porque han dado el doscientos por cien de su capacidad", aunque considera que se necesita más personal, porque la contratación pública se paró hace años.

También aseguró que no tiene interés en seguir en el cargo cuando finalice su mandato. "Es bueno que venga otra persona con nuevas ideas"