Vivir de inversiones: cómo alcanzar el sueño con Profitcoins

Hay un deseo que se esparce alrededor del mundo. No interesa que edad tenga, o de que cultura provenga, todos anhelamos poder ganar dinero de manera fácil. Con esto nos referimos a que, para la mayoría de las personas, evitar las largas jornadas laborales de trabajos que ni siquiera disfrutamos llevar a cabo y aún así poder obtener una paga que nos permita llevar un buen estilo de vida es un sueño. Solo imagine no tener que cumplir horarios, no tener que abandonar la comodidad de su hogar, poder realizar actividades que tanto disfruta como leer, mirar películas o hacer ejercicio todo el día. Este estilo de vida siempre ha sido reservado para algunas personas privilegiadas, que no tenían la necesidad de buscar trabajos. También existen personas que tienen un empleo que disfrutan hacer y les apasiona realizar, pero puede ocurrir que el mismo no sea redituable económicamente hablando. Puede que este sea su caso; pero es de público conocimiento, la oportunidad de dedicarse a dicha profesión u oficio y tener buen pasar económico también siempre ha estado reservada para un pequeño grupo selecto.

Tan solo piense quienes han podido disfrutar de esta calidad de vida históricamente (sin tener en cuenta las personas que reciben una pensión, ya que estamos pensando en quienes poseen una fortuna en su cuenta bancaria): los que arriendan varias propiedades, los retirados que disponen de las regalías que les da la empresa que han creado, y los inversores.

Detengámonos en la figura del inversor: El inversor es quien lleva a cabo operaciones de inversión. Es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en macroeconomía. El vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objeto de alcanzar algún beneficio, bien sea económico, político, social, satisfacción personal, entre otros. (1) Generalmente las personas que se dedican realizar estas operaciones son personas expertas en finanzas o economía. Las realizan tanto con dinero propio (para su beneficio) como con el patrimonio de un tercero para conseguirle un beneficio a éste y a cambio obtienen una remuneración. La realidad es que cuando el pequeño o mediano inversor conocedor de finanzas tiene éxito en sus primeras operaciones, y forma un capital importante, comienza a hacerse conocido en el ámbito financiero y colegas o personas con un gran capital lo contactan para que se haga cargo de sus inversiones. Pero actualmente, y con la ayuda de la tecnología, cada vez más personas sin conocimientos en las finanzas están dando grandes pasos en el mundo de las inversiones online. Imagine esta situación: el dinero en su cuenta bancaria genera tantos intereses que no es necesario que vuelva a trabajar algún día. Si le dijera que existe un banco que en lugar de pagar un 1,6% de interés diario paga una suma que asciende a un 2,5%, ¿dejaría su dinero en una cuenta que ofrece la primera opción, o haría un cambio que le representaría el doble de sus ganancias? Este fenómeno apareció para cambiar todo lo preestablecido: se abre la posibilidad para todo aquel que posea una computadora e internet pueda invertir y vivir de los beneficios que obtenga de ello. No debe formarse previamente en un ambiente académico ni ser poseedor de una gran fortuna. Analicemos esta nueva realidad. Cualquiera puede hacerlo. Puede comprobarlo leyendo el final de esta nota periodística. Y si desea saber más, puede leer los testimonios. Adelante.

Inversiones Online, un furor que crece todos los días

Actualmente, la web ofrece servicios que actúan como un asesor financiero personal. Son un intermediario entre el usuario y el mercado, y buscan que el primero obtenga beneficio utilizando el dinero que provee al asesor. ¿Qué hace la página web con esos fondos? Lo mismo que un asesor financiero haría. Compra y vende divisas asegurándole que las operaciones se hagan con el mejor precio que ofrece el mercado.

La divisa que es furor hoy en día son las criptomonedas o monedas virtuales. Son un medio digital de intercambio, que han dado el salto desde el ciberespacio a comercios ubicados en distintas ciudades del mundo. La primera criptomoneda que empezó a operar fue el bitcoin en 2009​ y, desde entonces, han aparecido muchas otras con diferentes características y protocolos como Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin.

Su característica común es que se garantizan la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo multifuente) que se verifican mutuamente llamados mineros, que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente la red (el entramado) al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria. Este funcionamiento es el mismo para todas las criptomonedas que se ofrecen en el mercado bursátil. Muchas se han convertido en monedas fuertes, que cotizan muy alto en el mercado. Cualquier persona que desconoce el tema opinaría que solo grandes inversores pueden operar con ellas pero actualmente las plataformas de inversión online facilitan la manipulación, compra y venta de criptomonedas para que sea accesible a cualquier tipo de inversor.

Profitcoins, la mejor plataforma para el inversor principiante

Profitcoins es una empresa de servicios tecnológicos financieros con sede en Londres que genera ganancias mensuales consistentes a más de 3.500 personas en todo el mundo. Utilizarla es tan simple como crear una cuenta de usuario, depositar la suma de dinero que desee invertir y presionar el botón “Start”. Funciona en base a un algoritmo desarrollado por expertos en finanzas y tecnología que permite al usuario adquirir criptomonedas al mejor precio que ofrece el mercado a cada instante. Llevar a cabo esa premisa sería prácticamente imposible si no fuera por el uso de este programa que calcula a cada instante que moneda es mejor comprar: evalúa todas las fluctuaciones del mercado tanto en el presente como en el futuro.

La plataforma es predictiva y de fácil acceso, obteniendo el mejor precio del momento minuto a minuto, lo que permite tomar decisiones rápidas para realizar su mejor inversión. Los desarrolladores fueron conscientes de que existen muchos pequeños inversores que no son especialistas en las finanzas, y se los distingue fundamentalmente por invertir poco dinero buscando inversiones que los favorezcan en el corto plazo. Pensando en esos pequeños inversores, los creadores de esta aplicación la idearon considerando que sea de fácil acceso y uso para que cualquier persona pueda comprenderla y le resulte amigable.

Ofrece características que lo hacen ideal para quienes comienzan a incursionar en el mundo de las finanzas online:

· Solo necesita invertir entre 5-10 minutos diarios de su tiempo para obtener ingresos mensuales. La plataforma realiza el trabajo que debería hacer usted o un asesor financiero. No necesita está constantemente atento a las variaciones de precio para realizar una mejor inversión porque el algoritmo realiza todo el trabajo por usted.

· Es su asesor personal de finanzas – no se requieren conocimientos previos sobre criptomonedas. La plataforma decide por usted. Su plataforma es predictiva. Está desarrollada especialmente para que cualquier persona pueda utilizarla.

· Garantía de devolución de su dinero – en el caso de que no esté satisfecho, la plataforma le retornará todos los fondos que haya invertido a su cuenta. Este aspecto es muy importante y no es común. La mayoría de las plataformas no ofrecen la devolución de su dinero si usted no se encuentra satisfecho con el servicio.

· Necesita menos de un minuto para acabar el proceso de registro. Si decide registrarse, generará sus primeras ganancias en menos de 5 minutos, según garantiza la empresa.

· La plataforma ofrece una versión demo para su primera inversión, así decidirá si es conveniente para usted invertir a través de esta plataforma.

Lo que cualquier persona espera antes de comenzar a invertir es si realmente la plataforma funciona. Si es efectivamente un medio para conseguir el sueño de obtener dinero sin necesidad de trabajar. Es importante resaltar que la plataforma ha sido reconocida por revistas y programas de televisión relacionados con la industria en multitud de ocasiones. También por eminencias de las finanzas. Mentes brillantes como Tony Mahoney (asesor financiero de Splunk y T3 Trading Group, ambas empresas expertas en manejo de gran cantidad de datos, un sector actualmente en auge) y David McCoy (profesor de la Universidad de Cambridge), entre otros grandes expertos garantizan el funcionamiento de la plataforma. En el año 2017, el profesor McCoy participó del prestigioso panel del Foro anual sobre Criptomonedas UNlockBC y explicó: "Las criptomonedas siempre están sujetas a variaciones en su precio, y todos los que invierten en ellas lo saben. Algo que cualquier persona que quiera entrar en este mundo y ser exitoso debe saber es que esas fluctuaciones en el precio tienen un inmenso potencial. Imaginen lo siguiente: Compran un Bitcoin al precio de US$9900 en una plataforma, pero se ofrece a US$10.000 en otra. Si compra en la primera y rápidamente vende en la segunda, obtendrá inmediatamente una ganancia de US$100."

Pero además de estos testimonios de expertos, investigamos casos reales: gente que invirtió usando la plataforma y obtuvo beneficios que los llevó a abandonar trabajos con sueldos mediocres para tener un estilo de vida mucho mejor.

¿Es posible vivir de inversiones online? Los protagonistas nos cuentan su historia

Tuvimos la oportunidad de contactarnos y de relevar testimonios brindados por personas que actualmente pagan el alquiler de su hogar, compran comida, pagan todos sus gastos, vacaciones entre otras cosas gracias a inversiones que realizaron mediante la plataforma online, como el caso de Anna Recklovski, que oportunamente ya estuvo brindando entrevistas sobre sus vivencias. En algunos casos, hasta lograron adquirir propiedades y obtener una fortuna en base a las inversiones que hicieron continuamente después de ver los primeros buenos resultados.

Matrimonio Kendall: más ahorro para su retiro

Conozcamos a Henry y Marie Kendall. Este matrimonio oriundo de la ciudad de Syracase, Nueva York, decidieron invertir en Bitcoins. Ella es dermatóloga y el es profesor de matemáticas. Se conocieron cuando ambos asistían a clases en la universidad de Syracase, y cuando contrajeron matrimonio llegaron a un acuerdo: iban a ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para su retiro. Eso hicieron desde sus 25 años de edad. Cuando Henry cumplió 49 años (en el año 2014) le pidió a Marie lo siguiente “en lugar de un obsequio, quiero que hagamos una inversión de 800 dólares de nuestros ahorros en criptomonedas. Cuando se lo dije a Marie su rostro cambió totalmente, de verdad le daba terror perder ese dinero”. En una entrevista brindada para el sitio web Making sense of cents, Marie confesó “era muy temerosa. Había escuchado testimonios que parecían de una historia de terror. Desconocía totalmente en tema. Por suerte tuvimos el coraje de probar nosotros mismos la experiencia”. Actualmente los Kendall están ejerciendo sus profesiones y reinvierten el capital que obtienen gracias a las inversiones que hicieron constantemente. No solo compran Bitcoins como hacían cuando comenzaron, ahora realizan otras operaciones que ofrece la plataforma. Planean que su retiro llegue antes y con una suma ahorrada que supera las expectativas que siempre habían tenido.

Jack Smith: obtiene ganancias equivalentes a un sueldo sin trabajar

Otro caso que se hizo popular recientemente es el de Jack Smith. Este hombre de 39 años, residente de San Diego, revela que registrarse en la plataforma fue nada más y nada menos que una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Actualmente está ganando lo equivalente a un sueldo que obtendría el director de una empresa en el mercado por mes, solo por las inversiones que realiza. Y por si se lo estaba preguntando, Jack no tenía conocimientos previos sobre el tema y solo invirtió US$2.000. Sus primeros pasos lo llevaron a convertirse en este inversor prometedor. Cuando Jack Smith tomó la decisión de invertir, se preguntó si la tasa de 2,5% que ofrecía la plataforma por día sería mucho o poco. En un principio no parecía que fuera a obtener muchas ganancias, pero confesó: "Cuando calculé mis futuras ganancias, descubrí que los intereses aumentan día tras día de manera exponencial. Si invierte US$1000 en el primer mes, obtendrá US$900 de interés. En el segundo mes, obtendrá una suma de US$200 y, al tercero, más de US$4.500".

Paul Montana: el caso más popular de éxito

Sin dudas, el caso de mayor éxito fue el de Paul Montana. Un joven con una vida muy dura que llegaba a trabajar hasta 16 horas por día en algunas ocasiones, para poder afrontar sus gastos y la de su madre que por cuestiones de salud no podía trabajar. "Muchas veces no teníamos dinero para pagar la renta y debía ayudar a mi madre. Por eso, llegué a trabajar en cadenas de comida rápida a cambio de una paga muy baja" expresó en una reciente entrevista, donde por primera vez relato su caso. En un turno de trabajo, escuchó una entrevista al especialista David McCoy, donde explicaba cómo funcionaban las plataformas de inversión online. Al ver lo simple que era acceder al sitio, decidió darle una oportunidad para ver si funcionaba para él. "Lo que más suele sorprender a muchos acerca de mi historia es que en tan solo unos días ya tuve mis primeras ganancias", y detalla "Cuando descubrí cómo funcionaba esta plataforma, me creé una cuenta en el sitio web e invertí los últimos 427 dólares que tenía para ayudar a mi familia. Una semana después, el algoritmo de Proficoins.io hizo que obtuviera una ganancia de US$1.081. Fue muy emocionante" nos confiesa Paul, con una gran sonrisa en su rostro. Para Paul, todo ha cambiado. Y para mejor. Aunque nos contó que se ha comprado un auto de la marca Bentley, señala que es muy importante para él administrar su dinero de forma responsable. "Siempre había soñado con tener ese auto, toda mi vida, desde que era un niño. Sentí que debía comprarlo. Pero al ser nuevo en este mundo, debo ser cauteloso con mis compras". Hoy Paul disfruta de los beneficios de invertir su dinero vía online a través de la plataforma. Ya no trabaja en locales de comida rápida, sino que reinvierte su patrimonio en inversiones y tiene un sitio web donde relata su historia y da consejos para inversores principiantes.

Tom Lee: el consejo de un verdadero experto

Ahora les contaremos de un testimonio algo diferente pero que es valioso dar a conocer. Se trata de la experiencia de Tom Lee. El es un reconocido inversor especialista en finanzas corporativas. En una nota informativa para el canal de noticias CNBC, explicó que sus ingresos aumentaron exponencialmente desde la aparición de las monedas virtuales, y más particularmente desde que utilizo varias plataformas online para inversores (dentro de las cuales hizo mención a Profitcoins). El presentador especialista en mercados de capitales de la CNBC publicó un análisis del fenómeno Bitcoin en la revista en línea de Forbes.com. Con su equipo, elaboraron un gráfico que demuestra lo siguiente: para el año 2020, el precio de un Bitcoin alcanzará los US$90.000. Este hecho sorprendió a los lectores y captó la atención de todos los inversores: no es para menos, quienes hoy en día adquieran un bitcoin duplicarán su capital inicial, es decir, obtendrán como ganancia 10 veces el monto de su inversión. Si alguien hoy realizará una inversión inicial de US$5.000, para Marzo obtendrá US$50.000. Un especialista realmente pudo incrementar sus ganancias, en parte gracias a que ya era poseedor de un enorme capital inicial; pero es otro testigo de que invertir online es un perfecto negocio para todos, tanto para principiantes como para expertos.

Cualquiera puede intentarlo

Ahora que conoce acerca de Bitcoin, de las criptomonedas más conocidas del mercado (Etherum, Litecoin, etc.), de las plataformas de inversión online y del funcionamiento de la plataforma, su funcionamiento, sus ventajas, los testimonios de personas que obtuvieron ganancias haciendo pequeñas y grandes inversiones, cualquier lector puede probarlo por sí mismo.

Tan solo piense en el impacto que podría hacer en su vida el hecho de obtener una suma de dinero extra sin tener que hacer ningún esfuerzo. O también si posee ahorros como podría cambiar su vida que los mismos se dupliquen o tripliquen. Piense en obtener ese dinero que tanto desea para cumplir algún sueño como realizar un viaje, o comprar un auto nuevo.

Como explicamos a lo largo de este artículo periodístico, efectivamente realizando las correctas inversiones es posible que usted cumpla el sueño de vivir de sus inversiones. Y gracias a la nueva era digital, esta oportunidad no está reducida solo para algunas pocas personas privilegiadas, sino que con una computadora, acceso a internet y una pequeña inversión puede cambiar su presente y su futuro económico sin ningún esfuerzo extra.