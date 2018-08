La chef Susi Díaz valora la progresión de Tenerife como destino gastronómico

Susi Díaz, una de las cocineras más mediáticas de España y 'alma máter' del restaurante La Finca (Elche, Alicante, una estrella Michelín), se encuentra entre los atractivos del programa del Congreso Culinaria Tenerife 2018 que se desarrollará en el municipio de Adeje los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre.

La chef ha valorado la progresión de Tenerife comom destino gastronómico de referencia y ha destacado que su intervención como ponente en este foro la acoge a priori con "enorme ilusión", ya que los canarios la hacen "sentir siempre en las islas como en casa". En principio no entra en detalles de lo que será su propuesta pero sí que estará inspirada en los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra.

La que ha sido miembro del jurado y conductora del programa televisivo 'Top Chef' conforma esa pléyade de ponentes entre los que se encuentran los también estrellas Michelín Oliver Peña (restaurante Enigma, Barcelona, de Albert Adriá), Miguel Navarro (restaurante Es Fum, Mallorca) y Javier Aguiar (restaurantes Tickets, Pakta y Hoja Santa, Barcelona).

Nombres propios que se complementarán junto a otros reputados chefs de Canarias, que también forman parte del olimpo culinario de la Guía Michelín, como Erlantz Gorostiza (MB, dos estrellas), Juan Carlos y Jonathan Padrón (El Rincón de Juan Carlos, una estrella) o Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes (NUB, una estrella).

"Realmente me siento emocionada y es que además hace poco tiempo estuve en Fuerteventura con el rodaje de 'El chef viajero' y allí descubrí cosas increíbles de esa tierra majorera; realmente constituyó para mí una experiencia extraordinaria con la impresión de encontrarme sabores fabulosos -como esos quesos majoreros- que se vinculan a parajes naturales realmente sobrecogedores", afirma la cocinera.

Acerca del formato del Congreso profesional que se desarrollará en el CDTCA de Adeje y que cumple su segunda edición, la jefa de cocina hace hincapié en que en comparación con los grandes foros gastronómicos, como Madrid Fusión o Gastronómika San Sebastián, esta cita de Tenerife "se presenta con un radio de acción más reducido y controlado y favorece que los cocineros aprendan más, pues todo lo que se presentará está más a mano".

"CULINARIA, UNA INFLUENCIA RELEVANTE".

En Culinaria, asevera, "cada taller y cada ponencia tendrá esa cercanía tan familiar y las dudas que tengamos de cualquiera de las temáticas previstas se resuelven de forma personal y directa en los mismos corrillos; en los grandes congresos el contexto es más universal, más lejano. Además, creo que un encuentro eminentemente profesional como Culinaria tiene influencia relevante y es beneficioso no solo para el colectivo de cocineros sino también para la propia isla en su evolución como destino culinario cada vez más reconocido".

Susi Díaz no desvela con detalle en qué va a consistir su intervención en el taller asignado y da una pista para mantener la intriga. "Formulé una vez una ponencia en Canarias sobre el arroz que tuvo mucho éxito; en esta ocasión presentaré algo en lo que estamos trabajando en el restaurante La Finca inspirado en los cuatro elementos, que son fundamentales en la cocina y en nuestra misión de transportar y envolver las sensaciones culinarias definitorias de nuestra filosofía a la mesa".

En este sentido, añade, "pretendemos aportar como siempre un plus conceptual y gustativo a los comensales porque no se trata simplemente de que prueben los sucesivos pasos de un menú degustación, sino que aprecien el vínculo con los cuatro elementos con un hilo argumental más profundo. Por ahora no puedo contar más y lo desvelaré en el Congreso".

Acerca del papel de la mujer en la cocina profesional, esta dama de la alta cocina vuelve a remarcar, como ha dicho tantas veces, que las féminas "están exactamente igual de preparadas que los compañeros. "Eso lo demostramos día a día en los restaurantes... Hay más chicas en las escuelas pero es que destacar ya no es tan fácil".

Considera que quizá la mujer se ha relajado un poco a la hora de perseverar en ese esfuerzo que ha de imprimirse en una actividad tan exigente como es la cocina profesional pero sigue animando a todas las compañeras a que "sigan avanzando en esa ambición para equipararnos en este mundo apasionante de la gastronomía copado por hombres", apostilló.