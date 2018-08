Navegar en la web de forma eficiente

Las personas y empresas pueden utilizar los recursos de diseño y programación web para mejorar el desempeño de sus servicios online, generar mayores ventas y facilitar los trámites para obtener o renovar cualquier documento.

Hotmail intuitivo y amigable

Hoy en día tener presencia en la web resulta de vital importancia, para desenvolverse en el trabajo, controlar las finanzas, comunicarse con amigos de todo el mundo y hasta para conocer pareja. Es por esta razón que se debe contar con un correo electrónico fiable, fácil de usar y gratuito. Outlook o Hotmail es un sistema de envío de correos oficial de la multinacional Microsoft que permite leer documentos y usar archivos en línea, protegerlos en la nube y escribir a los contactos de Skype, sin descargar la aplicación.

En los últimos años, la interfaz de Hotmail ha evolucionado. Para los usuarios que aún no están familiarizados con ella deben primero acceder a las páginas web oficiales www.hotmail.com y outlook.com que llevan al mismo sitio. A continuación registrar la dirección a obtener con las terminaciones respectivas @hotmail.com, @outlook.com o @outlook.es. Después, se registra la contraseña elegida. Una vez creada la cuenta, en la parte inferior aparece un icono, con un dibujo de una palomita, en el que al hacer clic se puede entrar al buzón sin necesidad de escribir los datos y la contraseña. Esta función no es recomendable en caso en el que el ordenador sea utilizada por varios usuarios.

Trámites de renovación online

Para estar en pleno cumplimiento de la ley los ciudadanos deben tener al día su documentación y evitar así multas. Además, existen procedimientos administrativos, e incluso bancarios que exigen la vigencia de estos requisitos. No obstante, gracias al avance tecnológico de las plataformas web los usuarios se pueden informar y solicitar la renovación sin costes de impresión y sin largas esperas. Se aconseja renovar trámites con renovar.online para solicitar la renovación con toda la información, sin perder tiempo. Los documentos que necesitan ser actualizados son el DNI, pasaporte, licencia de conducir, permiso sanitario, tarjetas del banco y carnet de residencia. En los países de la Comunidad Europea, los sitios web facilitan la tramitación de los documentos, pero en algunos países aún se realizan procedimientos presenciales.

Cuando los ciudadanos tienen vigentes sus documentos, se evitan multas y retrasos y se reducen congestiones en las instituciones públicas.

Qué hacer con el error 404 Not Found

Durante la navegación en las páginas web, los usuarios pueden llegar a encontrarse con el mensaje: "404 Not Found", lo que resulta una molestia, ya que no pueden encontrar la información o los datos de un producto o un servicio que desean conocer y comprar. Desde el punto de vista SEO, el error 404 Not found perjudica la accesibilidad a los clientes potenciales y el delicado posicionamiento web. Los errores 404 Not found, resultan muy perjudiciales, por lo que solucionarlo es una prioridad para no perjudicar el posicionamiento orgánico.

Este error puede ser causado por varios factores. Al detectar la presencia del mismo , se recomienda modificar el enlace directamente. Se puede crear un nuevo sitemap, si el error se produjo en él o modificar la URL con una redirección 301 permanente de la página original a la nueva. Existen otras alternativas para evitar que los clientes se alejen de las tiendas online y páginas web y vayan a realizar sus compras a la página web de la competencia. Es preciso hacer una revisión más profunda para determinar la causa y corregirla a tiempo antes de que se generen futuras pérdidas.

Páginas web rentables

Los creativos multidisciplinarios de la agencia de publicidad Hawser son expertos en la creación y diseños de páginas web con herramientas Branding y optimización SEO a fin de desarrollar la personalidad gráfica de las empresas y convertir los usuarios en clientes satisfechos y fieles a la marca.

Las estrategias para diferenciarse de los competidores y llegar de forma más rápida y directa al nicho, también pueden ser aplicadas por las empresas que quieren renovar su imagen y su sitio web para aumentar las ganancias y traspasar nuevos mercados. Las empresas y PYMEs pueden acceder a flexibles plazos de pago de los servicios profesionales y actualizados de esta empresa tinerfeña dedicada al marketing digital.