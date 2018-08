Picasso, Velázquez, Plensa y Kubrick, en exposiciones de otoño en Barcelona

10:19 AM

Exposiciones sobre el arte que sorprendió a Picasso en sus primeros viajes a París, sobre Toulouse-Lautrec, sobre Velázquez y el Siglo de Oro, la relación de Picasso con Picabia, o retrospectivas de la obra de Jaume Plensa y Stanley Kubrick destacan en el otoño artístico de Barcelona.

A mediados de septiembre, el Museo Picasso mostrará piezas impresionistas y simbolistas de Delacroix, Manet, Toulouse-Lautrec, Cappiello, Degas, Cézanne, Steinlen o Gauguin, procedentes del Musée d'Orsay y el Museo Picasso de París, en la exposición "Picasso descubre París", que evocará el impacto que produjo en el joven Picasso sus dos primeros viajes a la capital gala.

Dos meses después, el mismo museo reivindicará la figura de Jaume Sabartés, y al mismo tiempo mostrará por primera vez las obras que integran el fondo de los editores Gustavo Gili, algunas de ellas inéditas, que pone en valor su relación con Picasso.

La temporada de otoño se abrirá en Caixaforum en octubre con la exposición "Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre", que recorrerá la trayectoria del artista durante su vida en Montmartre, compartida con artistas movidos por la bohemia y la vanguardia.

CaixaFórum acogerá otra de las joyas artísticas del otoño barcelonés, la exposición "Velázquez y el Siglo de Oro", con obras provenientes del Museo del Prado, que relacionará al pintor sevillano con artistas como Zurbarán, El Greco, Murillo o Ribera.

En el mismo mes, la Fundación Mapfre presentará "Picasso-Picabia" en su sede barcelonesa, una exposición con más de 150 piezas, entre pinturas, artes gráficas, cartas y fotografías, que establece un diálogo entre ambos artistas y da a conocer los vínculos, reales e imaginados y los desencuentros que existieron entre ellos.

A través de los dos artistas, se plantea un recorrido desde 1910, en pleno desarrollo del cubismo; y el dadaísmo, del que Picabia era un gran seguidor; hasta el periodo 1925-1928, cuando ambos comparten el gusto por el "clasicismo monstruoso"; y las últimas pinturas de ambos, cuando Picasso vuelve a la figura humana y Picabia reduce el acto de pintar a monocromos salpicados por puntos.

Veintidós años después de su última exposición en un museo barcelonés, Jaume Plensa volverá por todo lo alto a su ciudad natal con una amplia retrospectiva en el MACBA, con obras desde la década de 1980 hasta hoy, que ilustran el diálogo que se produce entre las obras que representan la figura humana y las obras abstractas.

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) acogerá una retrospectiva sobre el cineasta Stanley Kubrick, producida por el Deutsches Filminstitut, en estrecha colaboración con Christiane Kubrick, Jan Harlan y The Stanley Kubrick Archive de la University of the Arts de Londres, que ha recopilado documentación relativa a todas sus películas, guiones, bocetos, documentos, material de investigación, fotografías, piezas de vestuario y accesorios.

En la exposición "Lee Miller y el surrealismo en el Reino Unido", la Fundación Miró se acercará a uno de los polos más importantes de la compleja red internacional del movimiento surrealista, el matrimonio formado por la fotógrafa norteamericana Lee Miller y el británico Roland Penrose, que mantuvieron una estrecha relación con Joan Miró.

En esta exposición se podrán ver pinturas, esculturas y fotografías de Miró, De Chirico, Man Ray, Paul Nash, René Magritte, Salvador Dalí, Max Ernst, Henry Moore, Leonora Carrington, Yves Tanguy, Roland Penrose y la propia Lee Miller.

Y en el MNAC, bajo el título "Liberxina, Pop y nuevas prácticas artísticas, 1966-1971", se exhibirá a partir de noviembre el arte situado entre el ocaso del informalismo y la irrupción de lo conceptual, cuando emerge el Pop Art y la Nueva Figuración, con obras de Francesc Artigau, Robert Llimós, Equipo Crónica, Antoni Porta (Evru), Antoni Llena, Miralda, Jaume Xifra, Joan Rabascall o el "Grup del Maduixer", autores de la primera obra de vídeoarte en España, "Primera muerte" (1969).