"El camino a seguir es el del segundo tiempo"

6:01 AM

A Joseba Etxeberria no le gustó nada su equipo hasta el minuto 40 de juego. A partir de ese momento, sobre todo durante la segunda parte, sí vio sobre el césped del Nou Estadi lo que espera del Tenerife.

"Todo lo que pasó en la primera mitad fue culpa nuestra, lo bueno y también lo malo", comenzó explicando el entrenador visitante. "No entramos bien y el Nástic lo aprovechó, pero con la sensación de peligro que dimos en los últimos cinco minutos del primer tiempo, vimos la luz de cara al segundo. Ajustamos cosas en el descanso y vimos a otro Tenerife. Es cierto que empatamos en el último minuto, pero el equipo se acercó mucho a lo que quiero. Estuvimos decididos en todo lo que hicimos y cada vez que recuperábamos el balón, dábamos sensación de peligro. Más allá del resultado, jugando así estaremos más cerca de ganar", añadió.

El guipuzcoano insistió en la misma idea. "Vi dos equipos muy diferentes. Hasta el minuto 40, el Tenerife tuvo muchas dudas y estuvo muy blando y jugó con poca tensión, todo lo contrario de lo que queríamos", reconoció Etxeberria. "En el segundo tiempo fuimos algo mejores, y me quedo con que en ese período jugamos como quiero, con decisión, tratando de ir a por el partido, asumiendo riesgos. Cuando el equipo quita el freno de mano y mete la directa, genera muchas ocasiones".

Joseba advirtió de que el encuentro de ayer le sirvió para descubrir dos caras opuestas del Tenerife. "En la primera jornada ya hemos visto lo que no queremos y lo que sí queremos del equipo", afirmó el entrenador. "Es verdad que la sensación del segundo tiempo fue muy buena, porque no solo generamos situaciones claras, sino que lo hicimos todo desde el convencimiento, más allá de que se puedan fallar pases u ocasiones de gol. Pero lo del primer tiempo no puede pasar", declaró Etxeberria para recordar que "cuando un futbolista juega con miedo a fallar, es cuando más falla".

En la misma línea, reveló lo que le pidió a sus jugadores en el tiempo de descanso. "Les dije que jugáramos con decisión, que nos atreviéramos, que intentáramos ser contundentes en las dos áreas, y el segundo tiempo fue muy bueno. Empujamos mucho, no solo con intensidad, sino intentando generar peligro, y eso lo notó el Nástic y por eso dio un paso atrás".

Por otra parte, apuntó que situó a Malbasic en la banda izquierda por su polivalencia. "Filip puede jugar en diferentes posiciones, al igual que Nano, José (Naranjo) o cualquiera de nuestros atacantes. No quiero volverlos locos, pero sí quiero que sepan que tenemos diferentes alternativas. Apostamos por José en el segundo tiempo y nos dio mucho. Es verdad que el equipo ya estaba haciendo las cosas que queremos, pero cada vez que cogía el balón, generaba mucho peligro",

Al margen de lo sucedido ayer en Tarragona, Etxeberria indicó que el Tenerife estará "atento a cualquier movimiento" que pueda producirse en el mercado de fichajes. En cualquier caso, opinó que tiene una "buena plantilla" a sus órdenes. "Confío en los jugadores y sé el nivel que tienen, pero no nos podemos permitir la poca tensión e intensidad del primer tiempo", finalizó Etxeberria.

"Fue un palo duro por cómo se produjo el empate"

José Antonio Gordillo se mostró disgustado por el resultado, pero contento por la respuesta de sus futbolistas, principalmente en el primer tiempo del partido.

"Quiero felicitar a los jugadores por el derroche físico que realizaron. La primera parte fue nuestra. Estuvimos bien, llegamos al área y metimos el gol. Además, tiramos un balón al palo", repasó. "En el segundo tiempo no salimos bien. El Tenerife fue mejor y creó ocasiones en situaciones que habíamos trabajado y estaban previstas. Al final tuvimos la desgracia de encajar un gol en el minuto 94", lamentó el técnico del Nástic.

"En la segunda parte no estuvimos precisos, quizás por virtud del adversario. Ahora hay que levantarse de este duro golpe que recibimos por cómo se produjo el empate. Pero estoy contento con el trabajo", declaró.