Milla insiste en que quiere quedarse

Asegura que no le consta que el Rayo esté interesado en hacerse con sus servicios en lo que resta de mercado de verano "No sé nada, solo son rumores y no quiero que me descentren".

Con diez días para que se cierre el mercado, el nombre de Luis Milla ha vuelto a vincularse a un club de Primera División, el Rayo Vallecano, que necesita reforzarse con media docena de futbolistas, entre ellos, un centrocampista que cubra la vacante dejada por Fran Beltrán, fichado por el Celta este verano. Después del partido de ayer ante el Nástic, el futbolista madrileño, que tiene contrato con el Tenerife hasta el 30 de junio de 2022, aclaró que no se plantea cambiar de equipo.

Para empezar, aseguró que está "muy centrado" en el día a día del Tenerife. Asimismo, se mostró "contento" por formar parte de la plantilla blanquiazul y tener la oportunidad de sacar "lo mejor" de su fútbol en el equipo tinerfeño. En cuanto a las informaciones que lo acercan al Rayo, aseguró no tener constancia de la existencia de un interés real del club vallecano. "No sé nada, solo son rumores", dijo Milla refiriéndose a lo que ha leído "en las redes y en la prensa", noticias de las que trata estar al margen. "No quiero que me descentren", advirtió el centrocampista, quien dejó clara su voluntad, por si quedaba alguna duda. "No creo que deba ser repetitivo, pero ya he dicho que quiero seguir".

Milla habló de este asunto, pero también ofreció análisis del encuentro inaugural de la Liga. El mediocentro contó que el Tenerife se dio cuenta de que no podía empezar la segunda mitad "con la misma actitud" que tuvo en la primera. "Hicimos borrón y cuenta nueva", añadió sobre una fase en la que el equipo no estuvo "fino", no tuvo la "iniciativa" y se vio superado por el adversario.