"A demostrar que somos la mejor plantilla de la historia del club"

Txus Vidorreta, que afronta su segunda etapa al frente del Iberostar Tenerife, se mostró muy contento, no solo con dirigir de nuevo al equipo aurinegro, sino con la plantilla que ha formado para afrontar la próxima temporada.

El preparador vasco aseguró que "no sé si es la mejor plantilla del club hasta el momento porque la historia de la entidad es muy larga, pero es verdad que los mejores resultados se están dando ahora y estamos contentos con la plantilla que hemos configurado".

"Tenemos dos jugadores por puestos y buenas soluciones con la polivalencia de muchos ante posibles contingencias que pueda haber", destacó Vidorreta, quien añadió que "estamos contentos y ahora tenemos que demostrar que somos la mejor plantilla de la historia del CB Canarias".

Tiene muy claro a donde quiere llevar al equipo y ya lo dijo durante su presentación: "Los objetivos siguen siendo ser muy competitivos en cada jornada, seguir peleando por estar entre los ocho primeros que es lo que da opción de jugar Copa del Rey y playoff y estar al máximo nivel en la Champions League. Dicho esto también sabemos que todos los equipos se han reforzado mucho y que cuando vengan dificultades tenemos que trabajar duro para intentar mantenernos dentro de esos objetivos que nos hemos marcado".

Se mostró muy satisfecho del grupo con el que cuenta aunque resaltó que en algunos jugadores no salió la primera opción "nunca hemos tenido que ir mas allá del numero dos o tres de nuestras preferencias, lo cual para un equipo como el nuestro significa que también a nivel de prestigio y económico estamos creciendo porque las dos cosas son imprescindible para acceder a los jugadores que deseas", explicó.

Sobre la forma de jugar del equipo, dependerá de las características de los jugadores y "nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y ellos a nosotros ", aunque matizó que "está claro que el estilo de mis equipos es claro: ser sólidos en defensa, aprovechar las oportunidades para correr si tenemos opción y tener la capacidad de compartir el balón. Eso es lo que vamos a intentar", terminó.

Rodrigo San Miguel tiene claro que el Iberostar Tenerife debe luchar por estar entre los ocho primeros para "pelear" por repetir presencia en la Copa del Rey y en el "playoff", aunque resaltó que no será nada fácil. El "doble cero" canarista no quiso opinar aún de las nuevas incorporaciones por no haber tenido tiempo de verlos, pero resaltó que "a priori creo que hemos hecho un equipo muy completo con dos, e incluso tres, por puesto y creo que es una plantilla larga y podemos dar mucha guerra".

Para el base aragonés, el que el club mantuviera la columna vertebral de la campaña pasada es importante, más aun "cuando ha funcionado bien y creo que las incorporaciones se completarán perfectamente", destacó el jugador canarista.

Uno de esos cambios ha sido la llegada de McFadden como escolta y posible tercer base. "Tiene unas características similares a Davin (White), aunque habrá que esperar a verlo".

Tiene claro que la Liga es lo importante y, aunque también repetirán en Europa, "lucharemos por llegar lo más lejos posible", concluyó su intervención Rodrigo San Miguel.