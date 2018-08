La ACP denuncia la "caótica" ocupación de las vías públicas

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia la caótica gestión de la ocupación de la vía pública en el Puerto de la Cruz por parte del gobierno municipal y exige soluciones que pongan fin de una vez a este problema.

Según el portavoz, David Hernández, el descontrol llega hasta tal punto que "es habitual ver cómo terrazas de bares y restaurantes ocupan o inutilizan bancos y otros elementos del mobiliario urbano público". Así, denuncia que "a personas en silla de ruedas o con carritos de bebé les resulta materialmente imposible pasar por determinados puntos, lo que supone una limitación intolerable del derecho a la movilidad que debe primar en una ciudad moderna y ordenada". También alerta del "peligro" que implica esta sobreocupación "en caso de que tenga que pasar una ambulancia para atender a alguien con urgencia".

El concejal de la ACP recalca que de los datos e informes se desprende que la gestión de ese asunto es un caos: "Unos negocios cumplen con la superficie máxima de ocupación que les corresponde y otros ocupan hasta cuatro y cinco veces más; de los que no cumplen, a algunos se les gira recibo y a otros no, y de los establecimientos a los que se gira recibo, un porcentaje considerable no paga". En este sentido, indica que, en 2015 y 2016, el porcentaje de recaudación osciló entre un 58% y un 67%, con lo que "un tercio, o más, no se paga, y eso contando solo la superficie de ocupación de la que tiene constancia el Ayuntamiento".

El portavoz de la ACP subraya que la situación se ve favorecida por "el colapso del consistorio debido a la escasez de personal, fruto de los recortes, que hace que las solicitudes tarden más de un año en tramitarse en algunos casos".

Para Hernández, "los primeros perjudicados por este problema son los propios empresarios de la restauración cumplidores, que ven cómo la competencia desleal de quien se salta las normas gracias a la inacción del gobierno local les hace perder clientela".