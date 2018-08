Última oportunidad para Samara "tras rechazar todas las ayudas"

6:02 AM

El juzgado ha decidido paralizar el lanzamiento forzoso de la familia que ocupa de forma ilegal desde diciembre de 2015 un piso en el barranco Cruz de la Paloma, en Los Llanos de Aridane, previsto para esta semana, tras la intervención del Instituto Canario de la Vivienda.

El ICV analizará a partir de ahora la situación de la familia para determinar si efectivamente está en situación de vulnerabilidad. Una de las realidades que debe valorar es el número de miembros que residen en este alojamiento y si a la PCI de la mujer, Samara Bermúdez, hay que sumar la pensión de orfandad de uno de sus hijos y el sueldo de su pareja, trabajador del sector de la construcción, en caso de que residan en el mismo hogar.

En caso de que los técnicos de Servicios Sociales confirmen la vulnerabilidad de la familia, Vivienda le ofrecerá una solución ocupacional no definitiva, sino temporal, en un piso cedido por una entidad bancaria, con el acompañamiento necesario para ayudarla a mejorar su situación. Este protocolo está fijado en el programa regional "Canarias+viviendasXfamilias", que trata de ayudar a las familias que se ven en situación de desahucios o desalojos judiciales.

La directora del ICV, María del Pino de León, explicó a EL DÍA que "no es la primera vez que trabajamos" con Samara Bermúdez "y al igual que el ayuntamiento, se le ha ofrecido ayuda". En concreto, a través de Visocan se le ofertó en su momento "una vivienda en arrendamiento, con la renta más baja que se puede, y la corporación local se puso a su disposición para una ayuda de alquiler (le pagaba dos meses), y no quiso". Y es que la realidad es una: "Samara ha rechazado todas las ayudas", apuntó Del Pino, quien señaló a la vez que "es una familia con menores y trataremos de evitar que se vean en la calle. No podemos dejar de atenderla". Informó de que "cuando se declare la vulnerabilidad de la familia, vamos a buscar una solución habitacional temporal y que ella sea capaz de aceptarla. Tampoco podemos obligarla".

La directora del ICV hizo especial hincapié en que esya "será la última vez en la que se le ofrecerá una solución habitacional temporal. Si la rechaza, no nos quedará más remedio que dirigirnos al juzgado comunicando que ha rechazado las soluciones que le ofrece la administración pública". "Ella (en referencia a Samara Bermúdez) lo que quiere es una vivienda de promoción pública y puede ser beneficiaria, pero a través del procedimiento que está legalmente establecido. Nadie se lo puede saltar".

La responsable del Instituto Canario de la Vivienda destacó que el caso de esta familia es "una ocupación ilegal de una vivienda que cedimos al ayuntamiento como piso tutelado e intervenimos porque la corporación municipal nos informó de la ocupación. Ahora lo importante es que se ha parado el procedimiento de desahucio y que si es realmente es una familia vulnerable irá, si es que quiere, a una vivienda de forma temporal".

Diputado del Común

La adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, ha felicitado a la directora del ICV, María del Pino de León, por lograr la paralización del desahucio de Samara Bermúdez. Esta vecina de Los Llanos de Aridane, "madre de tres hijos y víctima de violencia machista estuvo a punto de ser desahuciada de su vivienda", señala en un comunicado. Barrera se ha puesto en contacto tanto con la afectada como con las instituciones competentes, el ICV y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. "Como representante de esta institución -asegura la adjunta- no puedo actuar en el marco de un proceso judicial y con sentencia firme, aunque se trate de un desahucio, pero sí actuamos ante un hecho grave: la posibilidad real de que una madre con tres hijos menores pueda quedarse en la calle".