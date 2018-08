Sí se Puede asegura que Santa Cruz pierde el 54% de su caudal de agua potable

El concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Eligio Hernández Bolaños ha pedido explicaciones al equipo de gobierno por la pérdida del 54% del agua potable en la ciudad, de acuerdo a un estudio publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según un informe de los investigadores José Antonio Sotelo, de la Universidad Complutense de Madrid, y María Sotelo, de la Universidad Rey Juan Carlos, Santa Cruz está entre las capitales españolas en las que se pierde más agua potable, más del doble de la media, que se sitúa en un 25%.

Hernández Bolaños ha anunciado que preguntará por este asunto en la Comisión de Control municipal, para conocer las causas y si existen medidas previstas para atajar el problema, así como para exigir "soluciones inmediatas".

El concejal de Sí se Puede señala que la empresa encargada del suministro en la ciudad, Emmasa, publicó un estudio en 2017 según el cual las fugas de agua en la red de abasto suponían pérdidas del 8,7%, de modo que el resto de agua potable no registrada, hasta el 54%, serían "consumos no autorizados (fraudes), consumos autorizados no medidos o errores de medida".

"Es una cifra muy elevada y vergonzosa, sobre todo si lo unimos, por un lado, a la distancia que nos llevan ciudades como Madrid y Barcelona, con un porcentaje de huella hídrica del 7,55% y del 8,16%, respectivamente, y por otro, a la también pésima gestión municipal de las aguas residuales", según el concejal de Sí se Puede.