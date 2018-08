Arona y Cabildo reclaman los efectivos policiales en la comarca

6:02 AM

Arona fue uno de los primeros municipios en abrir el debate sobre la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, específicamente en la comarca sur, pero también en el conjunto de la Isla y el Archipiélago. "Es obvio que el aumento de la población en los municipios turísticos -el doble en el caso de Arona en apenas unos años- y el número de visitantes que recibimos -más de 1,5 millones el año pasado-, eleva los niveles potenciales de inseguridad".

Lo asegura el gobierno local, recordando que tales incrementos "no están acompañados de un aumento de policías nacionales y de guardias civiles, que hacen un gran trabajo, pero cuyo número es insuficiente". Los datos oficiales que aporta el Estado reflejan que en Canarias hay un déficit de 1.058 efectivos de ambos cuerpos. De ellos, 546 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A eso se suma el hecho de que "el incumplimiento de los ratios es mayor en la comarca Sur que en la zona Norte".

Esta carencia no se puede suplir con policías locales. Tal afirmación se basa en que es el Gobierno central el que lo determina. "El Estado le permitirá a este municipio incrementar su plantilla de Policía Local en 2018 en menos de diez efectivos, cifra a todas luces insuficiente". A ello, el gobierno local suma las competencias limitadas que tiene este cuerpo.

Todo será planteado en la Junta Local de Seguridad que se celebrará el 14 de septiembre a petición del alcalde de Arona con presencia de la delegada del Gobierno en Canarias.

El CSIF, sindicato mayoritario en la Policía Local aronera, acusa al gobierno local de que "no ha hecho absolutamente nada, salvo excusar y derivar el asunto a la falta de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en vez de aplicar sus competencias en Seguridad y potenciar su Policía Local". Reprochan al alcalde que no acuda a las mesas sectoriales, que no implante las propuestas consensuadas con la Jefatura o el Área de Seguridad y que se escude en la limitación de competencias.

"Hay que reforzar los servicios con lo que tenemos y es ese el compromiso de su Policía. Tiene lo más difícil, que es la disponibilidad de su policía a llegar a acuerdos, a trabajar más hasta que se aumente la plantilla. No mire para otro lado, si realmente le preocupa la seguridad del municipio", manifiesta el CSIF.

En los tres últimos años, el Ayuntamiento de Arona aplicó "numerosas mejoras en la situación de la Policía Local", con la renovación completa de la flota de vehículos, la adquisición de equipos de autoprotección, la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la dotación de la plaza de suboficial del cuerpo. Este año "se ha subido dos veces el salario" a este cuerpo: como consecuencia de la RPT y por el incremento del 1,75% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos, lo que eleva a 1.700 euros el salario neto de los agentes.

En previsión, el gobierno municipal tiene "estudiar, de cara al próximo año", el aumento de las horas de trabajo para hacer un turno más. En este ejercicio es imposible por estar el presupuesto en vigor. La medida supone un incremento salarial por turno de 270 euros, un coste para el Ayuntamiento de Arona de hasta 400.000 euros el año que viene. Aunque hay disposición, "habrá que ver si encaja, por ejemplo, en la regla de gasto".

Desde el gobierno municipal se recuerda que el alcalde acude a la mesa general, mientras que a las sectoriales asisten los concejales.